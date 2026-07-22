L'iniziativa è organizzata da Atelico Sport con la collaborazione tecnica di Saucony, in piena condivisione con l'Asd Running Palmi guidata dal presidente Giuseppe Gaudioso, e il gruppo Scirocco Pacers Run Club

Dopo lo straordinario successo delle tappe di Rizziconi, Cittanova e la suggestiva cornice di Sant'Elia, il tour itinerante dedicato allo sport e al benessere sbarca nel cuore di Palmi per la sua quarta tappa . L'evento è fissato per domenica 26 luglio, a partire dalle ore 18:30, quando la centralissima Piazza 1° Maggio cambierà volto per trasformarsi in un grande villaggio a cielo aperto dedicato al movimento, alla salute e alla socialità.

L'iniziativa è organizzata da Atelico Sport con la collaborazione tecnica di Saucony, in piena condivisione con l'Asd Running Palmi guidata dal presidente Giuseppe Gaudioso, e il gruppo Scirocco Pacers Run Club. Un appuntamento completamente gratuito e aperto a tutti, pensato per coinvolgere un pubblico del tutto trasversale: runner esperti, camminatori della domenica, famiglie, bambini e chiunque desideri trascorrere un pomeriggio all'insegna del benessere.

La piazza ospiterà un programma articolato e studiato per offrire quattro momenti diversi capaci di soddisfare esigenze e gusti diversi. I partecipanti potranno scegliere di correre o camminare tra le vie del centro storico in un percorso di circa 5 km, seguire le sessioni dedicate al pilates per il riequilibrio corporeo e la postura guidata dal preparatore Massimo Alampi, oppure cimentarsi nel circuito dinamico di ginnastica funzionale animato dalla travolgente empatia del coach Kiko Catananti. Un'attenzione del tutto speciale sarà infine riservata ai più giovani ai quali verranno proposti percorsi motori pensati per far scoprire lo sport a bambini e ragazzi attraverso il puro divertimento.

Durante tutto il pomeriggio, i partecipanti potranno contare sul supporto tecnico di coach come Teresa Latella e Rocco Romeo, oltre che sulla preziosa collaborazione dei runners del gruppo Scirocco Pacers – tra cui Michele Filippone, Francesco Pafumi, Simone Milano, Alessandro Caruso, Lorenzo Piccione, Antonio Schipilliti, Vittorio Perelli e Matteo Muratore – tutti a disposizione per offrire consigli pratici sulla corsa. A completare l'offerta ci sarà lo Shoe Test targato Saucony, per provare gratuitamente sul campo le ultime novità in fatto di calzature da running.

L'iniziativa intende però andare oltre la sola pratica sportiva, facendosi promotrice di una più ampia cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. I partecipanti potranno infatti confrontarsi direttamente con i nutrizionisti sportivi Antonio Grimaldi e Federico Denisi, fondatore degli Scirocco Pacers club, pronti a dispensare consigli pratici su alimentazione, movimento e benessere quotidiano.

«Gli Scirocco Pacers nascono con un'idea semplice ma spesso dimenticata: il movimento deve essere prima di tutto un momento di benessere, condivisione e divertimento», spiega Federico Denisi. «Come nutrizionista sportivo e runner professionista, credo profondamente che una sana alimentazione e l'attività fisica siano due strumenti complementari per migliorare la salute e la qualità della vita, a qualsiasi età e livello di preparazione. Vedere persone che magari non correvano da tempo mettersi in gioco, sorridere e condividere qualche chilometro insieme è esattamente lo spirito che vogliamo creare con questa comunità: gli Scirocco Pacers non sono solo corsa, ma un invito a muoversi, stare bene e riscoprire il piacere di fare attività fisica in gruppo, senza pressioni e con grande attenzione alla salute».

L'intero progetto si realizza con la piena condivisione e il benestare del Comune di Palmi. Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale per il costante supporto e, in particolare, all'Assessore allo Sport Francesco Trentinella, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate verso iniziative capaci di valorizzare gli spazi pubblici attraverso la promozione della salute.

L'iniziativa si consolida così come un modello vincente di cooperazione tra territori, associazioni e cittadini. Grazie alla totale gratuità per la comunità e al forte valore sociale dell'evento, gli organizzatori rinnovano l'invito anche ad altre amministrazioni comunali interessate ad accogliere le prossime tappe.