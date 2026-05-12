L’auditorium della Scuola Allievi Carabinieri “Fava e Garofalo” di Reggio Calabria ospiterà le delegazioni delle scuole del territorio metropolitano di Reggio. Più di mille ragazzi hanno aderito concretamente al progetto partecipando alle attività previste

l’Associazione “Cosimo Giuseppe Fazio” è lieta di comunicare che venerdì 15 maggio 2026, alle ore 9.30, presso l’auditorium “Col. Cosimo Giuseppe Fazio”, sito all’interno della Scuola Allievi Carabinieri “Fava e Garofalo” di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di premiazione delle borse di studio promosse nell’ambito del progetto “Riscopriamo i Valori”, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere tra le giovani generazioni i principi della legalità, del rispetto delle istituzioni, del senso civico e della cittadinanza attiva, ha registrato anche quest’anno una straordinaria partecipazione.

Nel corso della stagione scolastica sono stati organizzati 17 incontri presso numerosi istituti della provincia di Reggio Calabria, coinvolgendo oltre 2.300 studenti. Di questi, più di mille ragazzi hanno aderito concretamente al progetto partecipando agli elaborati e alle attività previste.

La giornata del 15 maggio rappresenterà il momento conclusivo del percorso educativo, durante il quale saranno annunciati e premiati gli studenti vincitori delle borse di studio.

Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità del mondo civile, militare ed ecclesiastico, oltre ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie.