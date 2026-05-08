«L’ennesima morte bianca riporta tragicamente al centro il tema della sicurezza sul lavoro». È quanto affermano in una nota Mariaelena Senese, segretaria generale UIL Calabria, e Giacomo Maccarone, segretario regionale Feneal Uil, dopo l’incidente mortale avvenuto ad Anoia Superiore nella giornata di ieri.

In attesa che siano chiare le condizioni in cui è maturato l’incidente, per Senese e Maccarone «ogni morte sul lavoro impone una riflessione che non ammette scorciatoie né può essere liquidata con la semplice fatalità».

L’ennesimo infortunio mortale avviene nel settore delle costruzioni. Non è una coincidenza: è una tendenza documentata dai dati. I numeri INAIL elaborati dalla UIL dicono che nel 2024 quello delle costruzioni è stato il settore con il maggior numero di morti nella Gestione Industria e Servizi in Calabria, con 5 decessi su 17, pari al 29,4% del totale.

L’artigianato nel comparto edilizio concentra il 60% dei morti di tutto il comparto artigiano. Sono le imprese piccole, i cantieri minori, quelli dove la cultura della prevenzione fatica a radicarsi e ci sarebbe bisogno di più controlli. «Il problema è strutturale – aggiungono i due segretari – e non si risolve con il cordoglio istituzionale ma con più ispezioni, più prevenzione, più risorse».

Nel 2024 la regione ha contato 8.923 denunce e 30 morti. Nello stesso anno, la media regionale di risorse destinate dalle Asl calabresi ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro si è fermata allo 0,82% della spesa sanitaria totale. Un dato doppio rispetto alla media nazionale, che si attesta allo 0,40%, eppure la regione registra una crescita degli infortuni superiore alla media nazionale nel 2026.

«Il problema non è solo la quantità delle risorse, ma la loro distribuzione e l’assenza totale in province ad alto rischio. L’aumento degli infortuni in itinere, poi, non è un fenomeno isolato: è la conseguenza misurabile di un sistema di mobilità che scarica sui lavoratori i costi di infrastrutture inadeguate», spiegano i segretari.

«Ogni volta che accade una tragedia come questa – hanno concluso Senese e Maccarone – si aprono tavoli e si esprimono vicinanze. UIL Calabria e Feneal Uil Calabria chiedono invece atti concreti, tempi certi, risorse reali. Perché i lavoratori calabresi non hanno bisogno di essere commemorati. Hanno bisogno di tornare a casa».

UIL Calabria e Feneal Uil Calabria esprimono il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore.