Grande attesa a Reggio Calabria per l’arrivo di Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Relatrice sarà in città dal 24 al 27 settembre, invitata dal Sindaco Francesco Cannizzaro insieme all’Europarlamentare Giusi Princi, componente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sui diritti delle persone con disabilità, già delegata a rappresentare l’Europa al Palazzo di Vetro a New York nel mese di marzo 2026.

È la prima volta che la titolare di questo mandato si reca in Italia nell’esercizio delle proprie funzioni. Ed è la prima volta in assoluto che un Relatore Speciale — istituito per vigilare sull’attuazione della Convenzione Onu del 2006 nei 193 Paesi che l’hanno sottoscritta — sceglie di confrontarsi non con un governo nazionale, ma con una comunità territoriale.

A Reggio Calabria la macchina organizzativa è già attiva da tempo, per accogliere al meglio Hagrass, tra le massime autorità internazionali impegnate nella promozione dei diritti, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone con disabilità.

Nei giorni della visita, infatti, sono previsti incontri multilivello e momenti di confronto istituzionale e territoriale. Nel dettaglio, il programma prevede, inizialmente, incontri con consiglieri, personale dirigenziale e amministrativo del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la V Commissione consiliare per le politiche sociali del Comune e con la Giunta comunale. In agenda, inoltre, è previsto un dialogo istituzionale sulla governance inclusiva in Calabria, alla presenza dei massimi rappresentanti del Consiglio regionale e della Regione, dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, del movimento sportivo paralimpico e del mondo socio-sanitario.

Nei giorni della visita a Reggio Calabria, inoltre, la Relatrice avrà l’opportunità di confrontarsi con i prestatori di assistenza (caregiver), che condivideranno le loro testimonianze di vita e di cura.

Uno speciale incontro poi è interamente dedicato alla formazione, nella consapevolezza del ruolo centrale che il mondo della scuola e il mondo dell’università rivestono nella costruzione di una vera cultura dell’inclusione. È soprattutto nella formazione delle nuove generazioni che una comunità è chiamata a misurare la propria capacità di tradurre i valori dell’accoglienza, della partecipazione e della piena valorizzazione della persona in una cultura realmente condivisa.

La visita della Relatrice Speciale a Reggio Calabria assume, pertanto, un significato più ampio, che valica i confini territoriali, poiché apre le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite alla dimensione territoriale.

Le Procedure Speciali, infatti, lavorano tradizionalmente sul livello statale: rapporti ai governi, raccomandazioni ai ministeri, verifiche nazionali. L’apertura al livello territoriale rappresenta, dunque, un significativo cambio di metodo, fondato sulla consapevolezza che i diritti si realizzano concretamente nei territori, nelle comunità e nei servizi che ne rendono possibile l’effettivo esercizio.

In questa prospettiva, la mission del Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, è quella di proporre Reggio e tutta la sua Area Metropolitana come primo laboratorio al mondo di un nuovo approccio che, mettendo al centro i diritti e i bisogni delle persone con disabilità, porti all’attenzione delle Nazioni Unite un’esperienza che contribuisca ad alimentare una riflessione di portata internazionale.