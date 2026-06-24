Nuova apertura commerciale nel centro storico di Reggio Calabria. Domani, giovedì 25 giugno, alle ore 18, sarà inaugurato il nuovo ristorante KFC al civico 382 di Corso Garibaldi.
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Si tratta del settimo punto vendita del marchio in Calabria. All'inaugurazione è prevista la partecipazione del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, insieme ai rappresentanti dell'azienda.
L'apertura del nuovo locale si inserisce nel percorso di espansione del gruppo nella regione e porterà nuove opportunità occupazionali nel settore della ristorazione.