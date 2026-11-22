Una serata di straordinaria intensità, all’insegna della musica, della tradizione e dell’emozione, ha regalato a Oppido Mamertina un appuntamento di assoluto prestigio. Il Teatro Comunale ha ospitato il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, protagonista di un’esibizione di altissimo livello che ha trasformato la serata in un’esperienza indimenticabile per il pubblico presente.



Un evento di grande portata, che ha confermato il valore del Cinema Teatro Comunale quale nuovo punto di riferimento culturale del territorio. A meno di un anno dalla riapertura, la struttura sta già accogliendo manifestazioni di rilievo, appuntamenti di qualità e occasioni capaci di portare a Oppido realtà artistiche e musicali di prestigio nazionale.



Particolarmente soddisfatto ed emozionato il sindaco Giuseppe Morizzi, che ha sottolineato il valore di aver ospitato un evento di tale livello nella città, esprimendo gratitudine per la riuscita della manifestazione e per un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità. Una serata che testimonia quanto il lavoro, la visione e l’impegno possano restituire centralità a uno spazio culturale e renderlo protagonista di nuove pagine di storia cittadina.



Determinante l’impegno del maestro Stefano Calderone, il cui lavoro e la cui dedizione hanno contribuito a rendere possibile un appuntamento di questa portata. La presenza della Banda dell’Esercito Italiano e la qualità dell’esecuzione hanno lasciato un segno profondo, consegnando alla città un ricordo destinato a durare nel tempo.



Non soltanto un concerto, ma un momento di grande valore simbolico e culturale: una pagina che rimarrà indelebile nella storia oppidese, nel segno della musica, della bellezza e della capacità di Oppido Mamertina di accogliere eventi straordinari.