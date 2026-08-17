«La Don Milani, insieme con l'Admo Pro Pellaro 1919, in stretta collaborazione con le comunità per minori del territorio della nostra città Marzo 78, Kalos Irtate, Principe Azzurro e con i ragazzi dell'Ussm, si preparano dal 30 Agosto al 2 Settembre al Campo Scuola per Minori 2026 che si terrà presso la Casa di Cucullaro a Gambarie.

Al Campo – spiega il presidente dell’associazione Don Milani, Filippo Pollifroni - ci sarà la presenza di Stefano Fazzello dirigente storico dell'Ussm di Rc, che gestirà la Responsabilità del Campo. Insieme per un futuro di legalità, per una nuova prospettiva di vita, per i tanti minori, che Grazie soprattutto alle comunità trovano finalmente dei nuovi canoni comportamentali. Saranno presenti Magistrati, Istituzioni in genere, perché la sinergia collaborativa rappresenta il punto di partenza per il benessere di questi ragazzi. Noi ci siamo. Campo gestito unicamente con la testa ma soprattutto con il cuore. La programmazione sarà di anno in anno perché noi ci siamo. Un grazie al Vice presidente del consiglio regionale On Ranuccio per la collaborazione», conclude il presidente dell’associazione Don Milani, Filippo Pollifroni.