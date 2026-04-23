Il sindacato: «Condividiamo le legittime richieste di sicurezza di studenti e lavoratori e a tutela del diritto allo studio e per questo saremo presente alla manifestazione che si terrà questa mattina a Locri»

La Cisl Scuola di Reggio Calabria esprime la propria vicinanza all’intera Comunità Scolastica del Polo Liceale “Zaleuco-Panetta/Oliveti-Zanotti di Locri e si schiera accanto agli studenti, al personale docente e ata, alla dirigente Scolastica e ne condivide le loro preoccupazioni.

«La Scuola rappresenta un luogo di formazione e crescita per i nostri figli ed occorre garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri.

È necessario ed indispensabile – si legge nella nota del sindacato - che le Istituzioni competenti, Comune, Città Metropolitana e Regione intervengano con tempestività ed urgenza per assicurare agli studenti il regolare svolgimento delle lezioni e la conclusione dell’anno scolastico.

Pertanto la Cisl Scuola per sostenere le legittime richieste di sicurezza di studenti e lavoratori e a tutela del diritto allo studio sarà presente alla manifestazione che si terrà questa mattina a Locri, ed invita tutti a partecipare per dare supporto agli studenti e ai colleghi ed amici del liceo Classico di Locri ma soprattutto per far capire alle istituzioni competenti che l'edilizia scolastica rappresenta un fattore di investimento importante per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi».