La Città Metropolitana ha aderito al progetto “Bike Hospitality”, iniziativa riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana e finalizzata alla promozione della mobilità sostenibile, del cicloturismo e della valorizzazione territoriale attraverso l’uso della bicicletta.

L’accordo, sviluppato in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con Maitour srl, punta a creare una rete territoriale tra enti pubblici, strutture ricettive, operatori turistici, produttori enogastronomici, guide cicloturistiche e realtà economiche legate alla bike economy, favorendo un modello integrato di sviluppo sostenibile e turistico.

Nella fase iniziale del progetto saranno coinvolti i Comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla, individuati come territori strategici per l’avvio delle attività di promozione della ciclabilità e dell’offerta cicloturistica metropolitana.

L’iniziativa prevede una serie di azioni concrete, tra cui la realizzazione di un audit sullo stato della ciclabilità del territorio; la definizione di un piano d’azione per migliorare la mobilità sostenibile; la certificazione “Bike Hospitality” per enti e operatori aderenti; la creazione di percorsi ciclabili turistici e di mobilità urbana; attività di promozione territoriale attraverso App dedicate e piattaforme digitali; incontri con scuole, cittadini e operatori economici per diffondere la cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile.

Sono inoltre previsti eventi cicloturistici e iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di incentivare l’attività sportiva e la nascita di nuove opportunità legate al turismo lento e sostenibile.

Per il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, con il progetto Bike Hospitality «la Città Metropolitana compie un ulteriore passo in avanti nella promozione di un modello di sviluppo moderno, sostenibile e attento alla valorizzazione del territorio».

«Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla - ha aggiunto - rappresentano un patrimonio paesaggistico, culturale e turistico straordinario che può essere ulteriormente valorizzato attraverso il cicloturismo e la mobilità dolce». «Questa iniziativa - ha proseguito l'inquilino di Palazzo Alvaro - ci consente di creare nuove opportunità per il turismo, per le attività economiche locali e soprattutto per i giovani, incentivando stili di vita sani e una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale». «Ringraziamo la Federazione Ciclistica Italiana - ha concluso Carmelo Versace - per la collaborazione e per aver scelto il nostro territorio come protagonista di questo importante percorso di crescita e innovazione».

L’adesione al progetto «conferma l’impegno della Città Metropolitana nel promuovere politiche di mobilità sostenibile, sviluppo turistico integrato e valorizzazione delle eccellenze territoriali, in linea con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità previsti a livello nazionale ed europeo».