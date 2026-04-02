«L a Città Metropolitana di Reggio Calabria, in attuazione a quanto previsto dal proprio Statuto e dei Documenti di programmazione (Dup) individua, tra gli indirizzi e gli Obiettivi strategici, la promozione e il coordinamento di nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di bambini, disabili, giovani e di persone e famiglie economicamente svantaggiate, ottimizzando i servizi erogati. Nell’ambito di tali indirizzi e con la consapevolezza dell’enorme impatto che l’autismo ha sui genitori e sull’intera famiglia il nostro Settore 7 ‘Istruzione - Sport - Politiche Sociali’, coordinato dal dirigente Francesco Macheda e dalla responsabile del servizio Politiche sociali, Teresa Sera, ha cercato di dare aiuto concreto sia in termini di ascolto che di sussidi economici». Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.



«Nel corso della nostra attività istituzionale abbiamo cercato di essere sempre più vicini ai genitori di bambini con Dsa – ha aggiunto Versace – spesso questa condizione rappresenta una sfida che, eppure, se presa nel verso giusto può condurre verso un mondo nuovo fatto di creatività e ingegno”. “Gli studi evidenziano che sin dall’inizio le famiglie, dopo la diagnosi ufficiale devono affrontare tante difficoltà: la risposta spesso fornita dai clinici è una lista di terapie e di invii ad altri professionisti che richiedono spese molto gravose soprattutto per le famiglie monoreddito o con difficoltà economiche. Ecco perché con assoluta determinazione, grazie al lavoro e all’abnegazione dei nostri uffici – ha concluso Versace - abbiamo inteso dare risposte certe e concrete in termini di sostegno alle famiglie».



Al fine di migliorare i comportamenti del bambino/ragazzo affetto dalla patologia dello Spettro autistico, e per favorire l’adattamento dello stesso alla vita quotidiana, la Città Metropolitana di Reggio Calabria sostiene le famiglie affetti da disturbo dello spettro autistico, residenti nei Comuni del comprensorio metropolitano, che intendono liberamente avvalersi di programmi psicologici e comportamentali strutturati e/o di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.



Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese sostenute dalle famiglie, e viene concesso secondo i criteri stabiliti dagli Avvisi entro il tetto di spesa massimo ammissibile per ogni utente pari a 5mila euro annui per i trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta. Tale misura è da considerarsi ad integrazione del piano di assistenza individualizzato del minore. Il sostegno è erogato in relazione alle attestazioni Isee del nucleo familiare.

Nell’anno 2021 l’importo assegnato al capitolo per i contributi alle famiglie è stato di 60mila euro. A seguito della conclusione dei lavori della commissione interna, al Settore 7 Politiche sociali, ha proceduto a predisporre il Piano di Riparto per la relativa approvazione. Le domande pervenute sono state 207, domande fuori termine 14, domande ammesse 94, domande non ammesse 99. Sono stati liquidati tutti i beneficiari che hanno inviato la documentazione necessaria.

Nel 2022 l’erogazione di sussidi economici a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico è aumentata a 120mila euro. Le domande pervenute sono state 82, quelle ammesse sono state 79, le non ammesse 3. Anche in questo caso sono stati liquidati tutti i beneficiari.

Nel 2023 l’impegno di spesa è stato confermato a 120mila euro. Le domande sono state 129, quelle fuori termine 2, le non ammesse 18, le domande ammesse 109. Tutti i beneficiari sono stati liquidati.

Nel 2024 il capitolo è stato confermato a 120mila euro. A seguito della conclusione dei lavori della Commissione interna, il Settore 7 Politiche Sociali ha proceduto a predisporre il Piano di riparto per la relativa approvazione. Le domande pervenute sono state 56, non ammesse 8, ammesse 48 di cui 44 hanno ottenuto il contributo.

Nel 2025 la somma prenotata è stata di 83mila euro. Le domande ammesse sono state 71, non ammesse 18. Successivamente il Settore 7 ha proceduto ad inviare le comunicazioni per legge a tutti gli ammessi e non ammessi, e a richiedere la documentazione per la liquidazione del contributo agli ammessi. Le liquidazioni dei beneficiari sono in corso, ad oggi sono stati liquidati circa 50 beneficiari.