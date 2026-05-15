Grande successo per lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso in questi giorni, dove il territorio metropolitano si sta presentando al vasto pubblico nazionale attraverso un ricco programma di incontri, presentazioni editoriali e momenti di approfondimento culturale.

Lo spazio istituzionale, fortemente caratterizzato dalle immagini più iconiche del territorio metropolitano e dal brand territoriale “Anima Autentica”, sta attirando numerosi visitatori, curiosi e appassionati, confermandosi come una vetrina qualificata per raccontare, attraverso i suoi migliori prodotti editoriali, l’identità, la storia, la cultura e le eccellenze del territorio metropolitano.



Particolarmente apprezzati gli autori e i temi proposti nel calendario degli eventi, che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla memoria storica alla spiritualità, dalla musica alla valorizzazione dei territori interni, offrendo un racconto plurale e autentico della realtà reggina e calabrese. Grande interesse per le proposte letterarie delle cinque case editrici presenti, selezionate dalla Città Metropolitana tramite avviso pubblico, che stanno incontrando l’attenzione di un pubblico ampio e partecipe, grazie anche al prezioso coordinamento ed al lavoro organizzativo del personale della Metrocity.



Lo stand si conferma così non solo come luogo di promozione editoriale, ma anche come spazio di dialogo, confronto e valorizzazione culturale, capace di mettere in relazione autori, editori, operatori culturali e lettori.

Alla positiva riuscita della partecipazione contribuisce l’ottima organizzazione curata dal Settore Sviluppo Economico e Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il lavoro della Dirigente e dei funzionari responsabili impegnati nel coordinamento delle attività e nella gestione degli eventi in programma. In proposito è risultato importante, alla luce delle attività organizzate, anche l'incontro propedeutico con le case editrici tenutosi nei giorni scorsi nella sede della Città Metropolitana.



La presenza al Salone del Libro rappresenta un’importante occasione di visibilità nazionale e conferma l’impegno della Città Metropolitana nel sostenere l’editoria locale, promuovere il patrimonio culturale del territorio e rafforzare il racconto di una Calabria viva, creativa e profondamente identitaria.