La Cooperativa Intorno a me 1000 colori balza all'attenzione nazionale. Nel corso del Congresso Nazionale AGCI Imprese Sociali, che si è svolto a Roma nei giorni scorsi, è infatti intervenuta la presidente Anna Maria Arena, responsabile e fondatrice di una realtà che da anni opera nel campo dell'autismo, dei disturbi del comportamento e dell'inclusione sociale con le proprie sedi di Reggio Calabria e Palmi.

L'evento, dal titolo "Scenario attuale ed evoluzioni in corso: il ruolo della cooperazione sociale", si è svolto presso Palazzo Merulana e ha rappresentato un importante momento di confronto sul presente e sul futuro della cooperazione sociale italiana. Ai lavori hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo cooperativo nazionale, tra cui il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, insieme ad altri esponenti istituzionali impegnati sui temi del welfare e dell’inclusione.

Alla dottoressa Anna Maria Arena è stato affidato il compito di portare una testimonianza professionale sul mondo dell'autismo in Calabria e sull'esperienza maturata dalla Cooperativa Intorno a me 1000 colori. Nel suo intervento, la presidente ha evidenziato il valore del lavoro quotidiano svolto da educatori, terapisti, professionisti e collaboratori, sottolineando come i risultati raggiunti siano il frutto di un impegno condiviso con le famiglie e con i bambini e ragazzi che ogni giorno prendono parte ai percorsi educativi e riabilitativi.

La partecipazione a un contesto nazionale di così alto livello rappresenta un importante riconoscimento per il percorso costruito negli anni dalla cooperativa.

«È stato per me motivo di grande orgoglio rappresentare la Calabria e portare la testimonianza del lavoro che ogni giorno svolgiamo con impegno, responsabilità e amore nel mondo dell'autismo e della cooperazione sociale» ha dichiarato Anna Maria Arena.

«Quello di Roma - ha proseguito - non è stato soltanto un momento di confronto istituzionale, ma anche il riconoscimento di un percorso costruito negli anni grazie al contributo di tante persone. Se oggi la nostra realtà viene ascoltata in contesti nazionali così prestigiosi è perché dietro c'è una comunità che ha creduto in un progetto e continua a sostenerlo. Vorrei ringraziare il presidente della Regione Calabria AGCI Francesco Raso, il presidente nazionale AGCI Massimo Mota, le autorità presenti, gli ospiti, la moderatrice Simona Rolandi e a tutte le cooperative presenti».

La presidente ha inoltre sottolineato come questo appuntamento rappresenti soltanto una tappa di un percorso destinato a proseguire con nuove iniziative e nuove progettualità già in fase di sviluppo.

«Considero - ha evidenziato Anna Maria Arena - questa esperienza non come un punto di arrivo, ma come una tappa importante di un cammino che guarda al futuro. Stiamo lavorando a nuovi progetti che nascono dall'esperienza maturata sul territorio e dai bisogni che incontriamo ogni giorno. La nostra volontà è continuare a crescere, ampliare i servizi e costruire nuove opportunità per le persone con disturbi del neurosviluppo e per le loro famiglie”.

La partecipazione al Congresso Nazionale AGCI conferma così il ruolo sempre più centrale della Cooperativa Intorno a me 1000 colori nel panorama della cooperazione sociale, consolidando una presenza che, partita dalla Calabria, è oggi in grado di portare la propria esperienza e le proprie buone pratiche anche nei più importanti tavoli di confronto nazionali.