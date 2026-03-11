L’operatività della delegazione Fisar di Reggio Calabria è in pieno regime e sigla un altro successo al 2° Incontro “diVino” proprio nel giorno delle donne, l’8 marzo scorso In un ambiente raffinato, quale il Grand Hotel President, la realtà della sommellerie reggina ha saputo, con professionalità, organizzare un evento di classe.

La serata è stata diretta da una frizzante e competente coppia di Sommelier professionisti Stefania Caracciolo e Giuseppe Palmieri, quest’ultimo Delegato di Fisar Cosenza che ha dato i natali alla delegazione reggina. Dopo un emozionante intervento della Sommelier Rosanna Reale sulle donne, attrici principali della serata, con un accorato e sentito brindisi, è stata presentata l’ospite d’onore Angela Palombo, Sommelier e referente nazionale di Fisar in Rosa, la parte femminile dell’Associazione che, come spesso ribadisce il responsabile provinciale Giovanni Galasso, “è da considerarsi una vera famiglia”. Palombo ha descritto con dovizia la Fisar, il suo ruolo, il suo impegno e le aspettative del suo operato.

Sono stati sollevati per il brindisi i Cocktail Mimosa preparati direttamente dal barman Carmelo Martino, presidente dell’Abi (Associazione Barman Italiani) sezione Calabria, presente per avviare un sodalizio proficuo con Fisar Reggio Calabria. Per l’occasione ha impreziosito il famoso cocktail sostituendo all’usuale prosecco, il Metodo Classico Pas Dosè Bianco delle Cantine Viglianti presentato insieme all’azienda dalla titolare Maria Immacolata Viglianti.

La serata è stata allietata dalla musica Di Stella Duo, due grandi professionisti rientrati da poco da una tournée a Londra e provenienti da Cosenza. Le portate culinarie preparate dallo Chef Bruno Rodi sono state abbinate a vini prodotti in provincia da cinque vignaiole che con passione e dedizione guidano le aziende familiari mietendo successi in Italia e nel mondo identificandosi nel target delle eccellenze. In degustazione, rigorosamente guidata, dopo la presentazione dell’azienda da parte delle titolari, ai commensali sono stati serviti in ordine di portata: Micah (Greco Bianco) prodotto da Malaspina vini, Dromos orange (Greco e Mantonico) da Azienda Agricola Baccellieri, Thilicos (Alicante) da Vigne Calarco e Greco Bianco passito Igt (Greco Bianco) da Cantine Lavorata. Interessante l’intervento della delegazione calabrese dell’associazione Donne del vino con ben quattro rappresentanti (Mariolina Baccellieri, Adele Lavorata, Caterina Malaspina e Lucia Altomare) che hanno presentato il loro Korale, vino nato per una nobile causa, e quello del responsabile Attilio Gennaro dell’Associazione Angela Serra, individuata dalla delegazione Fisar come beneficiaria dell’intero incasso, soddisfatte le spese. Tale associazione nella Locride sta permettendo a tanti malati oncologici di essere curati in loco ed evitare il consueto e indispensabile “viaggio della speranza”.

«Non possiamo che essere felici anche per il successo di questo 2° Incontro. Interessante è stata la presenza di numerose donne afferenti al mondo del vino che ha arricchito la serata. I nostri eventi sono studiati nei minimi particolari e con tanta passione, hanno un tema dedicato e ci tengono a presentarsi con discrezione sul territorio, la massa non fa per noi. Siamo una squadra fantastica ed abbiamo un’ottima intesa tra noi, permettetemi di menzionare il Team di questa serata: Rosanna Reale, Giuseppe Napoli, Francesco Lubieri, Gaspare Stellato, Franco Armocida, Franco Ettore Torrieri e Francesco Mollica. Ringrazio quanti hanno reso possibile la serata, quanti ci seguono e ci onorano della loro presenza che sono veramente tanti, vi do appuntamento al prossimo incontro che interesserà i vini dell’Etna… presto avrete nostre dettagliate notizie. Prosit», conclude così il delegato Provinciale di Reggio Calabria della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Giovanni Galasso.