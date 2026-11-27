«La fiumara è femmina». Nelle parole dell’antropologa Patrizia Giancotti c’è una chiave di lettura dell’Aspromonte che supera la sua dimensione geografica e restituisce al paesaggio una personalità, una spiritualità, persino una volubilità. Nelle profonde fenditure che squarciano le montagne, nelle distese di pietre levigate dall’acqua, nell’alternarsi della siccità estiva e delle impetuose piene invernali, sopravvive un universo di racconti, credenze e suggestioni che appartengono alla memoria più intima delle comunità calabresi.

Referente per l’antropologia del progetto «La Via delle Fiumare Parlanti», promosso dal GAL Area Grecanica nell’ambito del programma Interreg Grecia-Italia, Giancotti individua in questi luoghi una porta d’accesso alla dimensione trascendente dell’esistenza. «È un taglio tra le montagne, è qualcosa che rimanda ad una soglia sacra attraverso la quale si possono incontrare delle storie che aprono verso un mondo di esseri fantastici, di incontro tra i vivi e i morti».

Una sacralità che l’antropologa riconduce anche alla straordinaria configurazione del paesaggio, all’esasperazione delle sue forme e dei suoi colori, alla natura imprevedibile delle acque. Il letto asciutto della fiumara evoca i piedi nudi di santi e asceti, mentre la violenza delle piene invernali riporta alle pagine di “Gente in Aspromonte” di Corrado Alvaro, nelle quali la natura assume quasi una volontà propria. «Anche la fiumara, dopo tutte le sue tribolazioni, alla fine diventa mare».

È nella geografia stessa dell’Aspromonte che la Giancotti rintraccia suggestioni riconducibili ai culti arcaici della madre terra, richiamando la figura di Cibele e la devozione alla Madonna di Polsi, il cui santuario sorge nel cuore di una profonda vallata. Una collocazione che rovescia la consueta rappresentazione dei luoghi della spiritualità, spesso edificati in altura, quasi a ricercare una maggiore vicinanza al cielo. «Qui siamo vicini alla polpa della madre terra».

Di questo universo sopravvivono testimonianze affidate alla memoria di chi ancora abita le vallate grecaniche, un patrimonio orale esposto al rischio di una progressiva e irreversibile dispersione. «Noi siamo qui proprio per raccogliere questi racconti, per catturarli magari sul punto di scomparsa e dare valore sia al luogo che alle persone che ci abitano».

Da qui la volontà di coinvolgere direttamente le nuove generazioni nella ricerca antropologica, attraverso progetti mirati di rilevamento delle storie legate alle fiumare, recuperando quella trasmissione familiare dei saperi che per secoli ha garantito la sopravvivenza delle specificità culturali del territorio.

«Vorremmo rinsaldare questo anello che spesso viene spaccato», spiega Patrizia Giancotti, prospettando un lavoro sul campo che porti i ragazzi a interrogare quanti custodiscono memorie ormai raramente sollecitate. «Proprio questa è la cosa importante, dare valore a qualcosa che ormai considerano in molti passato e non più utile alla persona che vive la contemporaneità».

Una riflessione che investe il rapporto della Calabria con la propria identità e la crescente tendenza all’omologazione culturale, alla quale l’antropologa contrappone la ricchezza delle peculiarità locali: «È meglio parlare di qualcosa che abbiamo solo noi in Calabria, che non voler essere come sono tutti gli altri, visto che siamo così speciali».