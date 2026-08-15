Un'occasione per raccontarsi e lasciarsi andare a qualche inevitabile “Ti ricordi quando…?”. Perché ci sono legami che gli anni possono trasformare, ma difficilmente riescono a cancellare

25 anni dopo. Un gruppo di ex compagni della IV FT è tornata a riunirsi per rivivere insieme emozioni, ricordi e momenti che il tempo non ha cancellato a un quarto di secolo dal diploma.

È stato un incontro speciale, fatto di sorrisi, racconti e tanta nostalgia per quegli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Ognuno ha portato con sé una parte di quella storia comune, fatta di amicizie, risate, esperienze e piccoli grandi momenti che, ancora oggi, fanno parte dei ricordi più belli.

Ritrovarsi dopo tanti anni ha significato riscoprire volti e persone che hanno accompagnato un periodo importante della vita. Sono cambiate le strade, le esperienze e le vite di ciascuno, ma davanti a un ricordo condiviso è sembrato, per un attimo, di tornare indietro nel tempo.

La serata è stata così l'occasione per raccontarsi, ricordare gli episodi più divertenti e lasciarsi andare a qualche inevitabile “Ti quando ricordi…?”. Perché ci sono legami che gli anni possono trasformare, ma difficilmente riescono a cancellare.

Il gruppo ha festeggiato non soltanto i 25 anni dal diploma, ma soprattutto il valore di un'amicizia nata tra i banchi e capace di resistere alla distanza e al tempo.