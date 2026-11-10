Al via la quarta tappa territoriale dell'iniziativa della Polizia di Stato e dell'Università Sapienza di Roma. Dal 9 al 13 novembre il tour tocca Polistena, Vibo Valentia, Locri e Taurianova per insegnare ai giovani a riconoscere il rischio attraverso simulazioni immersive

Sperimentare il pericolo e comprendere il valore della responsabilità prima ancora che una situazione di rischio diventi reale. È questo il cuore di METI (Modelli Educativi in Tecnologia Immersiva), l'innovativo progetto nazionale che sbarca in Calabria per sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza stradale e ferroviaria. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e il Dipartimento di Psicologia di "Sapienza" Università di Roma, utilizza visori 3D e tecnologie a 360° per trasformare la prevenzione in un'esperienza emotiva e interattiva.

Il tour calabrese si è aperto lunedì 9 novembre con una giornata di formazione specifica dedicata agli operatori della Polizia Stradale e Ferroviaria. Da martedì 10 a venerdì 13 novembre, l'equipe di esperti e psicologi sposterà i propri laboratori tecnologici all'interno di quattro istituti scolastici della regione, secondo un calendario fitto:

• 10 novembre (Polistena): Istituto professionale per i servizi commerciali “G. Renda”.

• 11 novembre (Vibo Valentia): Istituto tecnico economico.

• 12 novembre (Locri): Liceo artistico “P. Panetta”.

• 13 novembre (Taurianova): IPAA di Taurianova, IIS “G. Careri”.

Indossando i visori per la realtà virtuale, gli studenti si ritroveranno immersi in scenari critici e realistici. Le simulazioni sono state progettate per mettere i ragazzi di fronte a quei fattori psicologici che spesso determinano gli incidenti: la distrazione, la pressione dei coetanei, la sottovalutazione dei divieti e la tendenza a considerarsi invulnerabili.

L'esperienza virtuale non rimarrà un gioco fine a se stesso. Ogni sessione sarà accompagnata da momenti di debriefing e riflessione guidata insieme a psicologi e agenti di polizia, con l'obiettivo di elaborare le emozioni provate e trasformarle in comportamenti consapevoli da adottare nella vita di tutti i giorni. L'efficacia del metodo scientifico sarà inoltre monitorata attraverso la somministrazione di questionari prima e dopo i laboratori.

Dopo aver fatto tappa a Palermo, in Puglia e in Campania, la Calabria rappresenta il quarto tassello di un programma finanziato dal Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020, che si concluderà successivamente in Basilicata. Un'alleanza cruciale tra istituzioni, mondo della ricerca e scuola per dimostrare che la sicurezza non è solo un insieme di regole da memorizzare, ma una vera e propria competenza di vita da costruire ed esercitare quotidianamente.