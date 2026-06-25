«I componenti della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria esprimono profondo cordoglio per il caro amico Pino De Felice e l’assoluta vicinanza all’intera famiglia.

Nella giornata di giovedì 24 giugno ci ha lasciato, fisicamente, uno dei reggini che meglio ha rappresentato il concetto di libertà intesa come partecipazione.

Pino De Felice, quale presidente del Comitato di quartiere di San Giovannello-Eremo, ha dedicato, infatti, la sua vita, anche nelle vesti di sindacalista, per dare la possibilità ai cittadini di esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione italiana, impegnandosi al contempo per risolvere le problematiche esistenti sul proprio quartiere, ricordarne la storicità e preservare le identità dei luoghi.

Lo straordinario senso civico di Pino lo ha portato, a tal riguardo, ad essere sempre presente alle attività della Rete dei Comitati di quartiere, sia quando è stato necessario svolgere manifestazioni di protesta sia nelle sedute di lavoro nei tavoli istituzionali, così come è stato sempre presente agli incontri con i concittadini residenti nei vari quartieri della città, ai quali trasmetteva con splendente entusiasmo le proprie esperienze e quelle conoscenze utili per il confronto con gli apparati della pubblica amministrazione.

Grazie anche al suo contributo, la Rete dei Comitati di quartiere, dopo anni di impegno sul territorio e confronti con le istituzioni, ha raggiunto lo storico obiettivo di fare emanare il Regolamento comunale sui Comitati di quartiere, funzionale a garantire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione pubblica locale.

Si potrebbero raccontare tanti aneddoti su Pino, sulle sue copiose declamatorie e sulla sua tenacia che, nonostante i periodici malori e l’andatura retta da un bastone, lo ha portato a rappresentare uno dei pilastri della Rete dei Comitati.

Tuttavia, oggi non si vuole trasmettere un addio, poiché Pino resterà sempre con noi. La sua immagine e le sue azioni, infatti, sono ormai indelebili e rappresenteranno un esempio per tutti i concittadini e soprattutto per quei giovani che credono nel riscatto della propria terra.

Grazie Pino ed avanti insieme!»

Il coordinatore della Rete dei Comitati, Fabio Putortì e i componenti dei Comitati della Rete:

Comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori; Comitato di quartiere Viale Calabria-Viale Palmi; Comitato di quartiere Santa Caterina-San Brunello; Comitato di quartiere di Vito; Comitato di quartiere di Pietrastorta; Comitato di quartiere di Mortara; Comitato di quartiere di Tremulini; Comitato di quartiere di Croce Valanidi-Oliveto; Comitato di Modena-S.Sperato-S.Giorgio; Comitato Rione Marconi-Sbarre; Comitato Diramazione Lombardo; Comitato di quartiere San Giovannello-Eremo; Comitato di quartiere Curduma Trapezi; Comitato di quartiere pro Sala di Mosorrofa; Comitato di quartiere Centro Storico; Comitato di quartiere Stadio Sud – Gebbione; Comitato di quartiere Condera; Comitato di quartiere di Torre Lupo; Comitato di quartiere di Ravagnese-S.Elia-Saracinello; Comitato di quartiere Terreti-Nasiti-Trizzino.