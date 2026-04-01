Sarà operativa al primo piano della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anoia e sarà al servizio della Piana di Gioia Tauro e dei comuni confinanti

La convenzione che istituisce Una succursale dell’Its Cadmo Academy ad Anoia, comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stata sottoscritta tra il presidente dell’Its Cadmo Academy, prof. Pasqualino Serra, ed il sindaco di Anoia, Alessandro Demarzo. La sede Its Cadmo sarà operativa al primo piano della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anoia e sarà al servizio della Piana di Gioia Tauro e dei comuni confinanti.

Al momento della sottoscrizione della convenzione erano presenti anche Maria Antonella Sorrenti (assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Anoia), Pasqualina Maria Zaccaria (dirigente tecnico componente Csp e referente regionale della filiera tecnologica professionale 4+2), l’architetto Ivana Macrì (Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Anoia), Don Giuseppe Calimera (parroco di Anoia) e i giovani del Servizio Civile Universale.

Migliora così la qualità della vita dei cittadini dell’intero hinterland che potranno utilizzare le apparecchiature innovative e tecnologicamente avanzate dell’ITS Cadmo Academy. Transazione digitale, intelligenza artificiale, processi di digitalizzazione, software e applicazioni costituiranno una opportunità per i cittadini, rappresentando un’occasione di crescita e un servizio di straordinaria rilevanza per tutta la popolazione della Piana.

«I laboratori dell’Its Cadmo Academy – afferma il sindaco di Anoia Alessandro Demarzo – costituiranno un centro di attrazione per il territorio in quanto dotati di strumenti all’avanguardia che rappresentano la spina dorsale della moderna società digitale. L’obiettivo è quello di favorire la produttività, la comunicazione e la gestione dei dati, sia a livello personale che aziendale. Per tali ragioni cogliamo con entusiasmo questa opportunità e ci schieriamo accanto all’Its Cadmo Academy per operare una profonda trasformazione del territorio puntando sull’efficienza e sulla competitività».