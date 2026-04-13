Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, e candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative, Domenico Battaglia ha portato il saluto e l’augurio dell’Amministrazione comunale alla signora Adriana Cardea che ha festeggiato il centesimo anno. Insieme al sindaco c’era anche il consigliere comunale Franco Barreca.

«Un traguardo straordinario, celebrato in un clima di grande emozione e affetto, con la signora Cardea circondata dall’abbraccio caloroso dei familiari e degli amici più cari. Nella nostra società raggiungere i cento anni ha un grande significato – ha spiegato Battaglia - e momenti come questo ci ricordano quanto sia importante custodire e tramandare le storie e i valori delle generazioni che ci hanno preceduto».