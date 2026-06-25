Oltre 90 alunni hanno ottenuto la certificazione Oxford Test of English al termine di un percorso di preparazione realizzato con Oxford Institutes, confermando l’efficacia della collaborazione tra scuola, docenti e famiglie

L’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras-Moscato” celebra con grande soddisfazione i risultati conseguiti dagli studenti nell’ambito del percorso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale Oxford Test of English. L’iniziativa, promossa dall’Istituto come parte della propria offerta formativa, ha previsto un percorso di preparazione curato da Oxford Institutes, che ha accompagnato gli studenti verso l’esame attraverso attività didattiche mirate e qualificate.

Attraverso questa progettualità, l’I.C. “Nosside-Pythagoras-Moscato” ha inteso offrire agli alunni un’opportunità concreta di crescita linguistica e personale, promuovendo lo sviluppo di competenze comunicative sempre più solide nella lingua inglese. La preparazione svolta da Oxford Institutes ha rappresentato un elemento centrale del percorso, fornendo agli studenti strumenti, metodo e supporto specialistico per affrontare con maggiore consapevolezza la prova di certificazione.

Un risultato particolarmente importante è stato raggiunto da oltre 90 studenti, che hanno sostenuto l’esame internazionale Oxford Test of English conseguendo risultati brillanti e dimostrando impegno, serietà e competenze linguistiche in costante crescita. La partecipazione attiva degli alunni e la loro motivazione hanno rappresentato elementi fondamentali per il successo dell’iniziativa.

L’Oxford Test of English è una certificazione internazionale riconosciuta, pensata per valutare in modo affidabile le competenze comunicative nella lingua inglese. Il successo ottenuto conferma il valore di percorsi formativi di qualità, capaci di preparare gli studenti non soltanto al superamento dell’esame, ma anche a un uso reale, consapevole e sicuro della lingua inglese in contesti diversi.

La collaborazione con Oxford Institutes ha avuto un ruolo determinante nella fase di preparazione, arricchendo il percorso didattico con attività specifiche, materiali qualificati e occasioni di apprendimento orientate al superamento dell’Oxford Test of English. L’impegno condiviso tra scuola, docenti, famiglie e partner formativi evidenzia l’importanza di costruire sinergie efficaci a sostegno del successo formativo degli alunni.

L’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras-Moscato” esprime il proprio apprezzamento a tutti gli studenti che hanno partecipato al percorso, congratulandosi per l’impegno, la determinazione e gli eccellenti risultati raggiunti. Questo traguardo rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e conferma il valore di una scuola attenta alla crescita culturale, linguistica e personale dei propri alunni.