Le suggestive vie del borgo collinare della Locride e gli scorci più caratteristici del centro storico si sono trasformati in un set d’eccezione per shooting fotografici e riprese

Un ritorno alle origini, carico di emozione e significato. Lo stilista Lino Valeri, nome affermato della moda uomo e punto di riferimento nel settore degli abiti da cerimonia, ha scelto il suo paese natale, Martone, per realizzare il nuovo catalogo dedicato alle collezioni sposo e cerimonia.

Per alcuni giorni, le suggestive vie del borgo collinare della Locride e gli scorci più caratteristici del centro storico si sono trasformati in un set d’eccezione per shooting fotografici e riprese, con l’entourage dello stilista impegnato nella produzione della nuova campagna.

Un ritorno simbolico e fortemente voluto, come lo stesso Valeri ha sottolineato:

«Siamo tornati a Martone, dove tutto è iniziato, dove sono nate le prime intuizioni e i primi sogni. Da questi vicoli ora silenziosi da ragazzino ho iniziato ad avvicinarmi all’arte della sartoria, guardando affascinato le mani di mia nonna cucire e poi, ad appena 8 anni, frequentando la bottega del paese dove mi divertivo ad abbinare i ritagli dei tessuti».

Nativo proprio di Martone, Lino Valeri si avvicina giovanissimo al mondo della moda, trasformando una passione in una carriera di successo. Nel 1963 apre il suo primo atelier a Torino, imponendosi rapidamente con uno stile capace di coniugare eleganza classica e sensibilità contemporanea. Il marchio Lino Valeri

Negli anni, il suo percorso imprenditoriale si consolida con la nascita della Casa dello Sposo, realtà innovativa che contribuisce a definire il settore della moda cerimoniale maschile in Italia.

Il legame con la Calabria resta però centrale: dagli anni ’90 parte della produzione viene trasferita a Marina di Gioiosa Ionica, rafforzando un modello che unisce tradizione sartoriale, qualità artigianale e radicamento territoriale.