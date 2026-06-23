Un traguardo che celebra l'impegno di Antonio Ruggia e la qualità delle materie prime del territorio
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Il Bar Ettore di piazza Umberto, che ancora una volta si conferma un orgoglio per tutta la comunità locale. L'ultima edizione della prestigiosa guida "Gelaterie d'Italia 2027" del Gambero Rosso non solo ha riconfermato i prestigiosi “Due Coni” al locale , ma ha assegnato ad Antonio Ruggia il premio speciale “Gelato e Territorio”, un riconoscimento riservato a chi sa trasformare i prodotti locali in un'esperienza sensoriale unica.
Questo successo non è solo un numero su una guida, ma il racconto di una scelta d'amore per le proprie radici. Antonio Ruggia, dopo gli studi universitari fuori regione, ha scelto di tornare nella sua Locri per raccogliere il testimone del padre Ettore, trasformando la storica graniteria di famiglia in un laboratorio di avanguardia artigianale. Tra i tavolini all'ombra dei maestosi alberi della piazza, l'atmosfera resta quella accogliente del bar di paese, ma la proposta parla il linguaggio della modernità e della trasparenza.
La motivazione del premio risiede proprio in questa filosofia: un gelato 100% naturale, privo di semilavorati, additivi o grassi idrogenati. Ogni gusto racconta un pezzo di Calabria: dal latte e panna freschi alle uova biologiche, fino alla frutta stagionale che spesso proviene direttamente dall'azienda agricola di famiglia. È così che nascono creazioni che hanno incantato i giudici nazionali, come il gelato all'olio extravergine d'oliva, quello alle castagne o l'ormai iconica mandorla fritta (realizzata con mandorle pulite, fritte e salate artigianalmente). Per Locri il Bar Ettore rappresenta più di una semplice gelateria; è un punto di riferimento che ha saputo evolversi senza perdere l'identità, offrendo un'attenzione particolare anche alle esigenze contemporanee.