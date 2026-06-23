Il Bar Ettore di piazza Umberto, che ancora una volta si conferma un orgoglio per tutta la comunità locale. L'ultima edizione della prestigiosa guida "Gelaterie d'Italia 2027" del Gambero Rosso non solo ha riconfermato i prestigiosi “Due Coni” al locale , ma ha assegnato ad Antonio Ruggia il premio speciale “Gelato e Territorio”, un riconoscimento riservato a chi sa trasformare i prodotti locali in un'esperienza sensoriale unica.

Questo successo non è solo un numero su una guida, ma il racconto di una scelta d'amore per le proprie radici. Antonio Ruggia, dopo gli studi universitari fuori regione, ha scelto di tornare nella sua Locri per raccogliere il testimone del padre Ettore, trasformando la storica graniteria di famiglia in un laboratorio di avanguardia artigianale. Tra i tavolini all'ombra dei maestosi alberi della piazza, l'atmosfera resta quella accogliente del bar di paese, ma la proposta parla il linguaggio della modernità e della trasparenza.