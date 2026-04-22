La segreteria della UIL Scuola Locride esprime pieno sostegno alla comunità scolastica del liceo classico locrese e rilancia l’allarme sull’emergenza edilizia: «Non più rinviabile garantire ambienti dignitosi e sicuri».

La UIL Scuola Locride prende posizione sulla situazione del Liceo Classico “Ivo Oliveti” di Locri e si schiera al fianco della comunità scolastica, raccogliendo e rilanciando la «riflessione condivisa» dei docenti indirizzata alle istituzioni e all’opinione pubblica.

Attraverso le parole del segretario territoriale, il dirigente sindacale prof. Rocco Zappia, insieme al prof. Gianluca Vigliarolo, dirigente e tesoriere provinciale di Reggio Calabria, il sindacato esprime «totale e incondizionata vicinanza» a studenti, famiglie, personale scolastico e alla dirigente scolastica Carmela Rita Serafino, impegnata nella gestione di una situazione definita «non più sostenibile».

Al centro dell’intervento, il tema delle carenze strutturali e logistiche che incidono sulla qualità dell’offerta formativa e sulla continuità didattica. «Non possiamo più accettare che il diritto all’istruzione sia minato da criticità strutturali» afferma Zappia, sottolineando come la questione dell’edilizia scolastica debba diventare «una priorità assoluta dell’agenda politica», con investimenti concreti e duraturi, non soluzioni temporanee.

Una posizione rafforzata dalle parole di Vigliarolo, che evidenzia il valore della scuola come presidio culturale per il territorio: «Difendere la scuola significa difendere il futuro della Locride. La carenza di spazi idonei rischia di tradursi in un impoverimento educativo che non possiamo permetterci».

A sostegno della mobilitazione interviene anche il segretario provinciale di Reggio Calabria, prof. Giovanni Festa, che ribadisce l’impegno della UIL Scuola su tutto il territorio reggino per garantire istituti sicuri e adeguati, nel rispetto dei principi costituzionali.

La UIL Scuola Locride annuncia infine la volontà di continuare a sostenere ogni iniziativa utile a sollecitare le istituzioni competenti, con l’obiettivo di individuare in tempi rapidi soluzioni concrete per il reperimento di spazi adeguati e per il miglioramento complessivo delle condizioni scolastiche.