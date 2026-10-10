Sua Eccellenza auspica che la richiesta trovi risposte rapide da parte delle istituzioni competenti, affinché la comunità possa tornare presto alla normalità
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La pioggia caduta nella notte tra il 9 e il 10 ottobre ha causato ingenti danni a Melito Porto Salvo: strade invase da fango e detriti, tratti di asfalto crollati, muri caduti, automobili trascinate dall’acqua fino al mare, alcuni residenti sono rimasti isolati e senza corrente elettrica, infine una frana ha costretto alla chiusura della Statale 106 Jonica nel territorio comunale. Appresa la notizia, l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, ha sentito telefonicamente il sindaco Tito Nastasi e gli ha espresso la vicinanza della Chiesa diocesana alla comunità melitese, in particolare alle famiglie che hanno subito danni o che si trovano ancora isolate. Il suo pensiero va anche agli altri centri dell’Area grecanica colpiti dal nubifragio, dove i danni alla viabilità provinciale hanno interrotto diversi collegamenti. Melito torna a fare i conti con il maltempo a nove mesi dalla mareggiata di gennaio, che aveva fatto crollare circa cento metri di lungomare. Il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale e la stima dei danni è appena cominciata. L’arcivescovo auspica che la richiesta trovi risposte rapide da parte delle istituzioni competenti, affinché la comunità possa tornare presto alla normalità.
Mons. Morrone ringrazia la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari che in queste ore lavorano per soccorrere la popolazione e mettere in sicurezza le aree colpite. La Diocesi invita, inoltre, i cittadini a seguire le indicazioni dell’amministrazione comunale, che ha chiesto di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.
L’arcivescovo assicura la sua preghiera per tutte le persone colpite: la Chiesa di Reggio Calabria-Bova resterà accanto a Melito anche dopo l’emergenza.