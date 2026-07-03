Sorical comunica che, a causa del violento temporale che sta interessando il territorio di Reggio Calabria, si stanno registrando diversi fermi impianto nei pozzi a servizio dell'acquedotto cittadino, con conseguenti criticità nell'erogazione idrica in alcune zone della città.

Si segnala inoltre un guasto al campo pozzi di San Lorenzello, che sta determinando disservizi idrici nel quartiere Sala di Mosorrofa.

Il personale tecnico di Sorical è già operativo sul territorio per il ripristino degli impianti interessati. Le operazioni di riavvio e messa in esercizio sono attualmente in corso e procederanno compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

La situazione risulta ulteriormente aggravata da un guasto alla rete in fibra di Telecom, verificatosi nel pomeriggio di ieri, che ha compromesso il funzionamento del sistema di telecontrollo dell'intera rete idrica di Reggio Calabria. I tecnici di Telecom sono al lavoro per individuare e riparare il guasto nel più breve tempo possibile.

La concomitanza delle avverse condizioni meteo, dei fermi impianto e dell'indisponibilità del sistema di telecontrollo sta generando significative difficoltà operative nelle attività di gestione e monitoraggio della rete.

Sorical continuerà a seguire costantemente l'evoluzione della situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti sugli interventi in corso e sui tempi di ripristino del servizio.