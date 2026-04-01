In occasione della sottoscrizione della convenzione tra l’università Mercatorum e la fondazione Mask Its Academy di San Ferdinando (Reggio Calabria), che ha dato avvio al progetto “Its University”, il quale prevede per gli studenti Its l’accesso ai corsi di laurea con il riconoscimento di crediti formativi, nonché iniziative congiunte di didattica, ricerca e servizi di job placement, il sindaco Gianluca Gaetano ha comunicato al rettore Giovanni Cannata, la volontà dell’Amministrazione comunale di conferirgli la cittadinanza onoraria per gli alti meriti istituzionali e accademici.



La cerimonia ufficiale si terrà in autunno presso il Comune di San Ferdinando, in occasione della seconda edizione dell’evento “Calabria in Sviluppo”, promosso dalla Fondazione Mask Its Academy, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei rappresentanti del mondo accademico e della società civile.

La partnership tra Università Mercatorum e Fondazione Mask Its Academy assume un valore strategico, configurandosi come un modello virtuoso di integrazione tra percorsi formativi, capace di favorire l’occupabilità dei giovani e l’innovazione delle competenze, con positive ricadute sul territorio calabrese.



Il Sindaco Gianluca Gaetano ha dichiarato: «Il conferimento della cittadinanza onoraria al Prof. Cannata, deliberata in Consiglio Comunale in data 26 marzo, rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico per la nostra comunità. Riconosciamo in lui una figura capace di coniugare visione, competenza e impegno concreto nel campo della formazione. San Ferdinando guarda con grande interesse alla collaborazione con il mondo accademico e con il sistema ITS, anche in vista dell’avvio dei lavori del nuovo campus. Grazie a Mercatorum e alla Fondazione Mask raccontiamo un rinnovato impegno per i giovani, e non solo, del nostro territorio».



«Esprimo profonda gratitudine per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di San Ferdinando. Mi piace interpretarlo come un segno di attenzione verso questa Università e i suoi preziosi docenti e collaboratori – ha affermato il Rettore Giovanni Cannata –. Non ho fatto altro che assecondare un percorso di leale collaborazione tra istituzioni, nell’interesse primario dei giovani, ai quali dobbiamo offrire strumenti concreti per sviluppare percorsi di crescita. Si tratta anche di un contributo di attenzione verso la splendida Calabria, alla quale mi legano solide amicizie nate durante i miei studi universitari — molti dei miei compagni erano calabresi — e importanti collaborazioni accademiche.»



Il Presidente della Fondazione Mask Its Academy, Domenico Vecchio, ha aggiunto:

«Il riconoscimento al Prof. Cannata consolida un percorso condiviso che mette al centro i giovani e il valore delle competenze. L’integrazione tra ITS e università rappresenta una sfida decisiva per costruire un sistema formativo moderno e generare sviluppo duraturo a vantaggio delle imprese del territorio e dei giovani».



Il Direttore della Fondazione Mask Its Academy, Domenico Napoli, ha dichiarato:

«Questo momento testimonia l’importanza di fare rete tra istituzioni, università e ITS Academy. La partnership con l’Università Mercatorum rappresenta un passaggio strategico per rafforzare l’offerta formativa. A seguito del roadshow nelle scuole di “Calabria in Sviluppo”, raccogliamo con forza la volontà dei giovani di trovare opportunità sul proprio territorio e di restare; a San Ferdinando sta quindi nascendo qualcosa di importante per creare condizioni favorevoli all’occupabilità e favorire la “restanza”».



La cittadinanza onoraria costituisce uno dei più alti riconoscimenti conferiti dal Comune ed è attribuita a personalità che abbiano dato lustro e prestigio alla comunità.