La viabilità come leva strategica per la sicurezza, l'accessibilità ai servizi e la qualità della vita. È da qui che parte il nuovo piano di interventi annunciato dall'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo, che nelle prossime settimane avvierà il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su gran parte del centro urbano e, contestualmente, aprirà una riflessione più ampia sulla mobilità cittadina.

Al centro dell'attenzione c'è soprattutto il collegamento con l'ospedale «Tiberio Evoli», presidio sanitario di riferimento per l'intera Area Grecanica e punto di accesso quotidiano per migliaia di cittadini provenienti dai comuni del comprensorio jonico reggino. Un tema che, durante la conferenza stampa tenuta dall'assessore Emilio Vazzana e dal comandante della Polizia Locale Antonio Laganà, è emerso come una delle priorità assolute sulle quali intervenire.

Il progetto prenderà il via dal rifacimento della segnaletica nelle principali arterie del centro abitato, con particolare attenzione alle zone recentemente interessate dai lavori di bitumazione. Un intervento che l'amministrazione considera un tassello fondamentale per migliorare la sicurezza stradale, rendere più fluida la circolazione e garantire una mobilità più ordinata.

Dietro la semplice tracciatura delle strisce sull'asfalto, però, si nasconde una visione più ampia che guarda al futuro della città. L'obiettivo dichiarato è quello di intervenire progressivamente sui punti critici della viabilità urbana, sperimentando eventuali modifiche alla circolazione e valutandone gli effetti attraverso un costante monitoraggio.

Tra le aree finite sotto osservazione c'è il tratto compreso tra via Stadio e la via Nazionale, in prossimità dell'intersezione che conduce verso l'ospedale. Una zona nella quale, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, si registrano rallentamenti e situazioni di congestione che rischiano di compromettere la fluidità della circolazione e, nei casi più delicati, il transito dei mezzi di soccorso.

Proprio per questo l'amministrazione e il Corpo di Polizia Locale stanno valutando possibili modifiche sperimentali, compresa l'istituzione di sensi unici in alcuni tratti particolarmente problematici. L'obiettivo è favorire un accesso più rapido e sicuro al presidio ospedaliero, garantendo una maggiore efficienza negli spostamenti e riducendo gli imbottigliamenti che spesso si verificano lungo l'asse di collegamento con il «Tiberio Evoli».

Una prospettiva che assume un valore ancora più rilevante se si considera il ruolo che Melito Porto Salvo svolge all'interno dell'Area Grecanica. La città rappresenta infatti il principale polo di servizi del comprensorio e ospita strutture strategiche che attraggono quotidianamente utenti provenienti da decine di chilometri di distanza. Migliorare la viabilità urbana significa quindi intervenire su un sistema che va oltre i confini comunali e che coinvolge un intero territorio.

Accanto agli interventi immediati, il Comune guarda anche a una revisione più complessiva dell'organizzazione del traffico cittadino. Il Piano urbano del traffico attualmente vigente risale infatti al 2002 e l'intenzione è quella di aggiornarlo alle nuove esigenze della città, valutando collegamenti alternativi, nuove arterie di raccordo e soluzioni capaci di alleggerire la pressione veicolare sulle strade più congestionate.

Nel frattempo partiranno i lavori di rifacimento della segnaletica, che interesseranno progressivamente le principali vie del centro urbano, il lungomare e le aree maggiormente frequentate. Un primo passo che l'amministrazione considera parte di un percorso più ampio, nel quale sicurezza, accessibilità e mobilità diventano elementi centrali per accompagnare la crescita della città e rafforzare il ruolo di Melito Porto Salvo come punto di riferimento dell'intera Area Grecanica.