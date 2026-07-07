La Pro Loco di Brancaleone APS accoglie con favore l'attivazione della nuova tratta ferroviaria Reggio Calabria-Roma Termini, che collega la Capitale alla fascia ionica con fermate a Melito Porto Salvo, Brancaleone, Locri, Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Monasterace-Stilo e Catanzaro Lido.

Per l'associazione si tratta di un servizio che rafforza la mobilità regionale e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione dell'intera costa ionica calabrese. Un risultato che la Pro Loco attribuisce anche al lavoro svolto da Ferrovie in Calabria, realtà con cui da anni mantiene una collaborazione consolidata.

Nella mattinata di lunedì 6 luglio una delegazione del direttivo della Pro Loco ha accolto il convoglio alla stazione ferroviaria di Brancaleone per celebrare simbolicamente l'avvio del nuovo collegamento.

L'associazione esprime inoltre apprezzamento nei confronti delle istituzioni che hanno sostenuto l'iniziativa, ringraziando l'assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per l'attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio.

Un ringraziamento viene rivolto anche ai dirigenti di Trenitalia, per aver contribuito all'attivazione di un servizio ritenuto strategico non solo per la mobilità dei cittadini ma anche per lo sviluppo turistico della Calabria. Citata anche l'iniziativa "Gelsomini Link", promossa dai Comuni della fascia ionica, che ha contribuito ad accendere i riflettori sulle esigenze infrastrutturali del territorio.

«La nuova tratta Reggio Calabria-Roma costituisce un'ulteriore occasione per il rilancio della ferrovia ionica e per la crescita del turismo nella nostra città – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Carmine Verduci –. Un collegamento più efficiente significa maggiore accessibilità, nuove opportunità e un territorio che guarda con fiducia al futuro».

La Pro Loco conferma infine il proprio impegno a sostegno di tutte le iniziative orientate alla mobilità sostenibile, alla valorizzazione del patrimonio locale e al rafforzamento delle reti di collaborazione tra associazioni, istituzioni e operatori del territorio.