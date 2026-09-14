L’assessore regionale all’Istruzione invita ragazze e ragazzi calabresi a credere nei propri sogni: «Un voto non definisce il vostro valore. La Calabria ha bisogno del vostro talento e del vostro coraggio»

«Non abbiate paura delle vostre ambizioni». È il messaggio che l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, rivolge alle ragazze e ai ragazzi calabresi alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Nel suo saluto, l’assessore invita gli studenti a non ridimensionare i propri sogni davanti alle difficoltà e alle incertezze che possono accompagnare ogni nuovo inizio: «Abbiate il coraggio di immaginare il futuro che desiderate e di lavorare per costruirlo».

«Sognate in grande e datevi la possibilità di provarci, senza lasciare che siano gli altri a stabilire fin dove potete arrivare», afferma l’assessore Micheli, sottolineando anche l’importanza di non misurare il proprio valore esclusivamente attraverso i risultati scolastici.

«E non permettete che sia un voto a dirvi quanto valete», è l’invito dell’assessore regionale, che ricorda come «un’insufficienza non definisce il vostro valore, così come un bel voto non racconta da solo tutto ciò che siete capaci di fare». A fare la differenza, nel tempo, saranno «la curiosità, la voglia di imparare, la capacità di mettervi in gioco, di sbagliare e di rialzarvi».

Nel messaggio trova spazio anche il tema del rispetto e dell’attenzione verso i compagni più fragili. «Non voltatevi dall’altra parte quando vedete un compagno in difficoltà», chiede l’assessore Micheli, invitando chi attraversa un momento difficile a rivolgersi a un insegnante, a un genitore o a un adulto di fiducia. «Chiedere aiuto non è una debolezza».

«È anche per questo che abbiamo portato lo psicologo dentro le scuole calabresi: perché il disagio deve essere ascoltato prima che diventi più grande», sottolinea l’assessore, ribadendo l’idea di una scuola che sia non soltanto luogo di studio, ma anche spazio nel quale «nessuno deve sentirsi solo».

L’assessore all’Istruzione Micheli richiama quindi gli studenti alla partecipazione, da qui l’invito a fare domande, esprimere le proprie idee e partecipare, ma anche ad avere «il coraggio di dire ciò che non funziona e di proporre come migliorarlo». Un percorso attraverso il quale, sottolinea, «si impara, poco alla volta, a essere cittadini».

Nel suo messaggio l’assessore Micheli rivolge infine un «ringraziamento sincero» ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie, che accompagnano la crescita dei ragazzi.

«Come Regione abbiamo una responsabilità precisa: fare in modo che le condizioni economiche o il luogo in cui si nasce non diventino un limite alle opportunità. Per questo continueremo ad investire nel diritto allo studio», afferma Micheli.

E alle nuove generazioni affida il suo messaggio conclusivo: «La Calabria ha bisogno del vostro talento, della vostra creatività, delle vostre idee e del vostro coraggio».