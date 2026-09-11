Un nuovo spazio dedicato alla danza prende vita dall’incontro tra passione, solidarietà e coraggio, con l’obiettivo di accompagnare bambine e ragazzi nella crescita artistica e personale

Ci sono nomi che non si scelgono. Accadono. Arrivano quando la vita sembra chiudere una porta e, proprio in quel momento, qualcuno trova la forza e il coraggio di aprirne un’altra.

Origo è uno di questi nomi.

È il nome della nuova scuola di danza che nasce a Catona, ma è soprattutto il nome di una rinascita. Una rinascita che ha il volto delle bambine e delle ragazze che amano la danza, quello delle loro famiglie e quello di una comunità che, davanti al rischio di vedere sospesi sogni coltivati nel tempo, ha scelto di non arrendersi.

Perché quella di Origo non è semplicemente la storia di una nuova scuola di danza. È la storia di un gruppo di persone che ha saputo trasformare un momento di difficoltà in una possibilità, una preoccupazione in speranza e un'incertezza in un nuovo punto di partenza.

Tutto è cominciato da un momento difficile

A maggio, per molte giovani ballerine, il futuro sembrava improvvisamente incerto. I sogni costruiti nel tempo con passione, impegno e sacrificio rischiavano di rimanere sospesi. Dietro quei sogni c'erano anni di lezioni, allenamenti, saggi, emozioni, amicizie, piccoli traguardi raggiunti e nuovi obiettivi da inseguire. C'erano bambine che avevano imparato, attraverso la danza, a conoscere il proprio corpo e ragazze che, passo dopo passo, avevano trovato in essa una parte importante della propria identità.

La danza, per loro, non era mai stata soltanto una disciplina. Era diventata un luogo dell'anima, uno spazio in cui sentirsi libere, mettersi alla prova, crescere e imparare a credere in se stesse.

Di fronte a quel momento di difficoltà, però, le famiglie hanno scelto di non arrendersi. Si sono unite, hanno messo insieme forze, idee e speranze e hanno iniziato a cercare una nuova strada.

Non per rabbia.

Non per alimentare contrapposizioni.

Ma per amore.

Amore per le proprie figlie, per la danza e per tutto ciò che quella disciplina aveva rappresentato nelle loro vite.

Si sono guardate negli occhi e hanno deciso che quei sogni non potevano semplicemente svanire. Che valeva la pena lottare per dare loro un'altra possibilità.

Ed è proprio da questa volontà condivisa che è iniziato un nuovo cammino.

Quando una mano tesa diventa un nuovo cammino

In quel momento di smarrimento è arrivata una figura fondamentale: don Francesco Siclari, parroco della parrocchia San Dionigi di Catona.

È stato chiamato perché era una persona di cui fidarsi, qualcuno capace di ascoltare, comprendere e soprattutto di offrire un aiuto concreto quando sembrava difficile trovare una soluzione.

Il suo intervento ha rappresentato molto più di un semplice sostegno. È stato un gesto di fiducia, una mano tesa nel momento giusto, un segnale che ha permesso alle famiglie di tornare a guardare avanti e alle giovani ballerine di ritrovare la speranza di continuare a danzare.

Ed è proprio da quell'intreccio di disponibilità, coraggio e solidarietà che ha cominciato a prendere forma l'idea di una nuova casa per la danza.

Una casa che non fosse soltanto un luogo, ma che avesse un'identità. Un nome capace di raccontare l'essenza stessa di questa storia.

Quel nome è arrivato quasi naturalmente: Origo.

Origo: una radice che guarda al futuro

Origo significa origine, radice, fonte. E difficilmente avrebbe potuto esserci un nome più adatto per raccontare questa nuova avventura.

Perché Origo nasce proprio da una radice condivisa: dalle famiglie, dalla comunità, dalle relazioni e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno.

Ma una radice non serve soltanto a ricordare da dove si viene. Una radice serve soprattutto a crescere, a dare stabilità e a permettere a qualcosa di nuovo di svilupparsi e guardare verso il cielo.

È questa la missione della nuova Origo Dance School: offrire a bambine, ragazze e allievi un luogo in cui crescere artisticamente e umanamente, sviluppando tecnica, consapevolezza, disciplina e passione.

“Danza. Espressione. Evoluzione.” Tre parole che racchiudono la filosofia della scuola e un percorso che va ben oltre l'apprendimento dei passi.

Perché danzare significa imparare ad ascoltare il proprio corpo, conoscerne i limiti e provare ogni giorno a superarli. Significa disciplina, ma anche libertà; fatica, ma anche gioia; impegno, ma soprattutto capacità di rialzarsi dopo una caduta.

Più di una scuola, un trampolino di lancio

Origo vuole essere molto più di un luogo in cui frequentare lezioni.

La locandina della scuola lo racconta attraverso una frase semplice ma potente: «Più di una scuola, un trampolino di lancio». Un trampolino verso il futuro, verso la crescita personale, verso la formazione artistica e, per chi lo desidererà, verso il mondo professionale.

L'obiettivo è accompagnare ogni allievo nella scoperta del proprio potenziale e aiutarlo a coltivare i propri sogni, senza dimenticare quei valori che rendono la danza una vera esperienza di crescita: disciplina, rispetto, empatia e consapevolezza.

Per questo Origo vuole creare anche occasioni di confronto e di avvicinamento al mondo professionale, affinché la sala di danza possa diventare il primo passo verso esperienze più ampie.

Dalla prima scoperta alla formazione

Il percorso proposto da Origo Dance School è pensato per accompagnare gli allievi nelle diverse fasi della crescita, rispettandone età, inclinazioni e sensibilità.

Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, c'è il gioco danza, dove movimento, musica e creatività diventano i primi strumenti per scoprire il piacere di danzare.

Dai 7 anni arriva la danza classica, con la sua tecnica, la sua eleganza e l'importanza della consapevolezza del corpo.

Dagli 8 anni, invece, gli allievi potranno scegliere di avvicinarsi alla danza contemporanea, fatta di libertà, espressione e connessione, oppure all'energia dell'hip hop, dove ritmo, energia e attitudine diventano protagonisti.

Un'offerta pensata per permettere a ogni ragazzo di trovare il proprio linguaggio, il proprio ritmo e il proprio modo di esprimersi.

Perché ogni ballerina ha una voce. E quella voce, nella danza, non si sente. Si vede.

Anna Valente, una guida per crescere e danzare

A guidare questo nuovo percorso c'è Anna Valente, insegnante con una formazione maturata anche in Spagna e un'esperienza costruita negli anni attraverso studio, passione e professionalità.

Il suo approccio parte da un principio fondamentale: la danza deve essere tecnica, ma anche consapevolezza, crescita e umanità.

L'obiettivo non è soltanto insegnare un passo o perfezionare un movimento, ma accompagnare ogni allievo nella costruzione della propria identità artistica, aiutandolo a scoprire capacità e potenzialità spesso ancora inesplorate.

Perché dietro ogni ballerino c'è una persona. E prima ancora di formare un artista, è importante aiutare quella persona a crescere, a conoscersi e ad avere fiducia nelle proprie possibilità.

L'Open Day, il primo passo di una nuova storia

La nascita di Origo è stata celebrata con l'Open Day del 10 settembre, un appuntamento pensato per presentare la nuova realtà, far conoscere gli spazi e permettere alle famiglie di scoprire da vicino il percorso proposto.

Un momento importante e profondamente simbolico.

Perché ogni nuova casa ha bisogno di un primo incontro. E ieri sera Origo ha aperto le sue porte non soltanto per presentare una scuola, ma per condividere con la comunità un progetto nato dalla volontà di ricominciare.

Un progetto costruito intorno alle persone, ai loro sogni e alla convinzione che la danza possa ancora essere un luogo in cui crescere insieme.

Una comunità che non ha lasciato cadere le sue ballerine

Forse, alla fine, è proprio qui che si trova il cuore più autentico della storia di Origo.

È nata perché qualcuno ha deciso di non voltarsi dall'altra parte.

È nata perché delle famiglie hanno scelto di restare unite.

È nata perché una persona ha teso una mano nel momento giusto.

È nata perché delle bambine e delle ragazze hanno continuato a credere nella danza.

Ed è nata perché una comunità ha compreso che, a volte, proteggere un sogno significa anche proteggere il futuro di chi quel sogno lo porta dentro di sé.

La danza insegna che ogni movimento parte da un punto. Un piede poggia a terra prima di un salto. Un respiro precede una sequenza. Un corpo trova il proprio equilibrio prima di spiccare il volo.

Anche Origo è partita da terra, dalle sue radici ed ora è pronta a prendere slancio.

Origo è l'origine, ma non è un ritorno al passato. È una promessa di futuro.

È la dimostrazione che una difficoltà può diventare energia, che un momento di incertezza può trasformarsi in una nuova opportunità e che, quando una comunità crede davvero nei propri ragazzi, può accadere qualcosa di straordinario.

Può nascere una scuola.

Può nascere una famiglia.

Può nascere un futuro.

Origo Dance School sarà quindi più di una scuola, un trampolino di lancio. Dove la danza incontra l'anima e una comunità sceglie di credere nei propri giovani talenti.

Perché forse il messaggio più bello che questa storia lascia alle sue ballerine è anche il più semplice: «Non siete cadute. Vi abbiamo prese per mano. E adesso si ricomincia».