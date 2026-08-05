La cerimonia di consegna in programma per domenica 16 agosto. Saranno insignite persone distintesi per “capacità e onestà” professionale, culturale, artistica e impegno sociale

Domenica 16 agosto, nell'area adiacente al Palazzetto dello Sport di Pellaro (Lungomare), prima dell'esibizione del gruppo folk I Peddaroti, e durante la degustazione di pietanze tipiche calabresi, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “Peperoncino d'oro 2026” (ospiti del Festival internazionale del Folclore “Gira lu mundu”).

Il premio, giunto alla sua 14^ Edizione, è riservato ad associazioni e/o singoli cittadini calabresi che si sono particolarmente distinti per “capacità e onestà” professionale, culturale, artistica e impegno sociale. Anche quest'anno saranno tre gli insigniti del Peperoncino d'Oro 2026, simbolica targa premio pensata per chi ha testimoniato, con la propria intraprendenza, la crescita di una Calabria “positiva”: per la sezione Enogastronomia e Intraprendenza, l'Azienda Agricola Friberga, diretta da Salvatore Friscia, specializzata soprattutto nel campo della produzione e lavorazione del bergamotto, con sede in Lazzaro (RC) ; l'Azienda Agricola Tornese , direttore Gesuele Macrì, specializzata nella lavorazione e conservazione di agrumi e ortaggi (in particolare funghi) di Rizziconi (RC) ; per la sezione Cultura, Tradizioni e Turismo, il Gruppo Musicale Etnico “Quartaumentata” , sede Bovalino (RC), capitanati da Paolo Sofia. Negli anni precedenti i Peperoncini d'oro sono andati al magistrato Nicola Gratteri, al giornalista Pino Toscano, al portale Calabresi.net, a don Pino De Masi, alla Coop.