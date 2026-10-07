Il progetto si inserisce nell’accordo tra Med-Or e il Governo congolese e guarda al Campus di San Ferdinando come hub per percorsi biennali in Meccatronica e Servizi alle Imprese, laboratori 4.0 e mobilità internazionale

La firma del Memorandum of Understanding tra la Fondazione Med-Or e il Governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), avvenuta a Roma alla presenza di Marco Minniti e del Ministro Thérèse Kayikwamba Wagner, segna una svolta nelle relazioni bilaterali all’interno del Piano Mattei. L’accordo istituzionale trova ora un’immediata prospettiva operativa nella proposta della Fondazione MASK ITS Academy, finalizzata a istituire una sede permanente della Fondazione direttamente nella Repubblica Democratica del Congo. Un’iniziativa d’avanguardia che punta a fare da apripista a percorsi transnazionali di Formazione Tecnologica Superiore, supportati dal nuovo Campus residenziale di San Ferdinando (RC), un’infrastruttura strategica già finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), a ridosso dell’area industriale del Porto di Gioia Tauro.

La cooperazione internazionale nell’ambito del Piano Mattei entra così in una fase di forte slancio strategico, posizionando il Mezzogiorno d’Italia come baricentro di un’innovativa diplomazia formativa.

A guidare questa sinergia strategica sono i vertici della Fondazione MASK: il Direttore Domenico Napoli e il Presidente, ing. Domenico Vecchio. Quest’ultimo riveste un ruolo di rilievo nello scacchiere diplomatico-industriale: oltre a guidare Confindustria Reggio Calabria, l’ing. Vecchio cura ufficialmente, per Confindustria nazionale, i rapporti con la Repubblica Democratica del Congo. La convergenza di questi ruoli favorisce un asse diretto tra il mondo manifatturiero italiano e le istituzioni congolesi, offrendo una sponda industriale al processo di attuazione degli obiettivi del Piano Mattei.

Il progetto è concepito su scala multisettoriale e multiregionale e nasce in connessione con il network degli ITS regionali e nazionali, con l’obiettivo di proporsi come hub italiano di riferimento per i talenti provenienti dai Paesi partner del Piano Mattei. In questo quadro, la Repubblica Democratica del Congo rappresenta il progetto pilota destinato a tracciare la rotta di una collaborazione fondata sulla condivisione di competenze e sull’integrazione culturale. Il percorso è attualmente condiviso e co-progettato in stretta sinergia tra la Fondazione MASK ITS Academy, gli Alti Consulenti del Gabinetto del Presidente della Repubblica Democratica del Congo e l’Ambasciatore del Congo in Italia, a testimonianza della forte valenza bilaterale e istituzionale dell’iniziativa.

La sinergia didattica prevede l’erogazione di corsi biennali degli ITS Academy focalizzati sulle due aree tecnologiche di specializzazione della Fondazione MASK: la Meccatronica e i Servizi alle Imprese. I percorsi integreranno una solida preparazione linguistica in italiano e una formazione teorico-digitale di base nei contesti locali, per poi prevedere fasi di specializzazione pratica avanzata e di mobilità internazionale all’interno del sistema formativo e del Campus calabrese. Qui gli studenti potranno interagire con i laboratori 4.0 avanzati della Fondazione, sviluppati con fondi PNRR, e con partner industriali di primo piano. Player di spicco come COMAU Academy e MEDTEC (Gruppo Ventura), per l’automazione e la meccatronica, con il Welding Lab e la Model Factory, insieme a PRISMA Company ed HERMES BAY, per la sicurezza e la gestione aziendale nei comparti OSINT (Open Source Intelligence), Cyber-Governance e Compliance, costituiscono il nucleo di eccellenza di un network in forte crescita, al quale si stanno progressivamente aggregando numerose altre realtà imprenditoriali.

Il pilastro metodologico dell’iniziativa è rappresentato dalla verticalizzazione formativa attraverso il modello «ITS University», nato dalla convenzione con l’Universitas Mercatorum. Questo schema assicura una continuità diretta tra l’alta specializzazione tecnica e il percorso accademico, garantendo agli studenti il riconoscimento di fino a 120 CFU per l’accesso ai corsi di laurea dell’Ateneo e rispondendo in modo mirato al fabbisogno di tecnici specializzati espresso dal mercato globale.