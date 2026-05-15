Solenni celebrazioni religiose hanno avuto luogo l’undici maggio presso il santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, a Santa Domenica di Placanica, in occasione dell’anniversario della prima apparizione della Madonna. Tale è data considerata la più importante e significativa dell’anno per il celebre e rinomato luogo di culto mariano calabrese e mondiale. Le funzioni liturgiche sono state presiedute dal vescovo della diocesi di Locri - Gerace, Monsignor Francesco Oliva, alla presenza di migliaia di fedeli giunti da numerose regioni d’Italia e anche dall’estero, a testimonianza della consolidata devozione verso Nostra Signora dello Scoglio.

L’11 maggio rappresenta la data simbolo dello Scoglio benedetto, poiché ricorda l’anniversario della prima apparizione della Madonna. Una ricorrenza vissuta quest’anno con particolare intensità spirituale, essendo la seconda celebrazione dopo l’ottenimento del nulla osta del Dicastero per la Dottrina della Fede, disposto con documento firmato da Papa Francesco. Un riconoscimento che ha segnato un momento storico per il santuario e per l’intera comunità dei devoti. Il programma religioso è stato particolarmente intenso e partecipato. Le celebrazioni sono state precedute, il dieci maggio, da una suggestiva veglia di preghiera e dalla tradizionale fiaccolata serale, culminata nella solenne processione con la statua della Madonna venerata dai fedeli e con la Santa Messa. Momenti di forte spiritualità e raccoglimento hanno caratterizzato l’intera giornata dell’undici maggio, vissuta con profonda emozione dalla fiumana di pellegrini presenti allo Scoglio benedetto.

L’afflusso straordinario di persone ha confermato ancora una volta il ruolo del santuario quale importante centro di fede, preghiera e devozione mariana, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte del mondo.