«Il restyling di Platì riparte da qui: dai nostri giovani, dal loro futuro e dai luoghi nei quali ogni giorno crescono, studiano e costruiscono i propri sogni.

Abbiamo voluto dare un volto nuovo e più accogliente alle nostre scuole, trasformando gli spazi in ambienti più colorati, vivaci e piacevoli, capaci di trasmettere energia e fiducia nel futuro. Perché una comunità che investe nei propri ragazzi è una comunità che sceglie di guardare avanti.

E questo è solo l'inizio.

A breve ci saranno importanti novità anche per la scuola materna di via Giardinello, dove continueremo a lavorare per rendere gli ambienti sempre più funzionali, sicuri e accoglienti per i nostri bambini e per le loro famiglie.

Questi interventi rappresentano un tassello di un progetto più ampio: un percorso di riqualificazione che vuole restituire bellezza, decoro e vivibilità agli spazi della nostra Platì.

Un sentito grazie a tutta l'Amministrazione comunale, per l'impegno e la collaborazione, e a tutti i dipendenti comunali del Comune di Platì, che quotidianamente contribuiscono, con il loro lavoro, alla realizzazione di questi progetti.

Un ringraziamento particolare va anche alla ditta 8bit, per il supporto, la professionalità e la disponibilità dimostrati.

Siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare, ma siamo altrettanto consapevoli che stiamo andando nella direzione giusta.

Platì merita attenzione, cura e progettualità. Merita di tornare a valorizzare i propri spazi e, soprattutto, di offrire ai suoi giovani opportunità e luoghi all'altezza delle loro aspettative.

Il meglio deve ancora venire.

E ogni giorno continueremo a lavorare con impegno, passione e determinazione per il bene e per il futuro della nostra comunità». Così in una nota il Sindaco Giovanni Sarica.