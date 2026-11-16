Un ponte digitale tra il cuore dell’Aspromonte e i fedeli sparsi nel mondo. È con questo obiettivo che nasce il nuovo portale web del Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, presentato ufficialmente nel Salone dell’Episcopio di Locri. Un’iniziativa pensata per raccogliere, custodire e rendere accessibile a chiunque il patrimonio storico, artistico e religioso di uno dei luoghi più identitari della Calabria.

A tracciare il senso dell’operazione è stato il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, monsignor Cesare Di Pietro, che ha invitato a guardare alla piattaforma non come a una semplice vetrina informatica, ma come a un autentico «viaggio dell’anima». Nelle parole del presule, lo strumento digitale diventa il primo passo di un percorso di rilancio più ampio per il Santuario, destinato a rafforzarsi ulteriormente con la prossima apertura della nuova strada di collegamento. Un’occasione per ribadire con chiarezza il volto più autentico di Polsi: luogo di fede genuina, di speranza e di «vita buona».

«Entrare nel sito del Santuario non significa soltanto compiere un viaggio virtuale, ma intraprendere anche un viaggio dell'anima, un autentico pellegrinaggio spirituale - le sue parole - Certamente sarà ancora più bello raggiungere fisicamente questo luogo, perché a Polsi tutto si armonizza in un'esperienza completa: la bellezza della natura, la profondità della fede, il patrimonio artistico custodito nel Santuario, le tradizioni popolari e l'accoglienza che si esprime anche attraverso la buona cucina del territorio. Ma oggi, attraverso il sito, possiamo già iniziare quel cammino interiore che è il più impegnativo di tutti. Se, infatti, è abbastanza facile arrivare a Polsi a piedi o in automobile, molto più difficile è entrare nel profondo di se stessi, uscire dal proprio egoismo e ascoltare la voce di Dio che parla al cuore».

Sulla stessa linea il rettore del Santuario, don Tonino Saraco, che nel ringraziare i professionisti e le istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione del sito ha evidenziato il valore della tecnologia quando viene messa al servizio della memoria. Attraverso il nuovo spazio online sarà infatti possibile far conoscere ben oltre i confini regionali non soltanto la tradizione spirituale del luogo, ma anche i suoi tesori d’arte, a partire dalle sculture di Giuseppe Correale, mantenendo intatta l’identità originaria del Santuario.

«Sono davvero felice del risultato raggiunto - ha dichiarato - Sono felice per Polsi, perché oggi questo luogo può essere conosciuto e raccontato sotto una luce nuova. È bello vedere come un santuario così antico riesca a dialogare armoniosamente con le tecnologie moderne. Questi strumenti non modificano la nostra tradizione e non ne alterano l'identità. Al contrario, ci aiutano a custodirla e a diffonderla, portando il Santuario ben oltre i suoi confini geografici».