L’amministrazione Nastasi completa un altro passaggio decisivo dopo il via libera ai progetti. Coeffe Strade si è aggiudicata l’intervento da oltre 1,25 milioni: nelle prossime settimane la consegna dei lavori e poi l’avvio dell’opera

Dopo anni di attesa, il Ponte di Pilati si avvicina concretamente all’apertura del cantiere. Questa mattina, 18 settembre, è stato firmato il contratto d’appalto tra il Comune di Melito Porto Salvo e Coeffe Strade S.r.l., l’impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura che attraversa la Fiumara di Melito. Un passaggio decisivo nel percorso portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito Nastasi, che negli ultimi mesi ha condotto l’intervento dalla progettazione fino all’affidamento dei lavori. Adesso restano gli ultimi adempimenti: nelle prossime settimane è prevista la consegna ufficiale del cantiere all’impresa e, quindi, l’avvio dell’intervento destinato a restituire alla frazione di Pilati un collegamento fondamentale, interrotto ormai da anni.

La firma arrivata oggi mette soprattutto un punto alla lunga fase delle procedure e consente di guardare finalmente ai lavori. Il percorso aveva registrato una prima svolta il 28 novembre 2025, quando l’amministrazione Nastasi aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, costruendo il presupposto necessario per arrivare alla fase esecutiva. Poco più di cinque mesi dopo, il 6 maggio 2026, era arrivato il secondo passaggio: l’approvazione del progetto esecutivo, per un investimento complessivo superiore a 1,25 milioni di euro, che aveva aperto la strada alla gara e all’affidamento dell’opera. Quattro mesi più tardi anche questo tratto dell’iter è stato completato: Coeffe Strade si è aggiudicata l’intervento e questa mattina la sottoscrizione del contratto ha formalizzato l’affidamento.

È una vicenda che pesa soprattutto sulla quotidianità di Pilati. La chiusura del ponte ha privato la frazione del suo collegamento diretto con il centro di Melito, trasformando per anni quella che avrebbe dovuto essere una normale infrastruttura comunale in uno dei problemi più sentiti sul fronte della viabilità. Da qui l’attesa che ha accompagnato ogni avanzamento dell’iter e che adesso si concentra sulla data di apertura del cantiere e, soprattutto, sui tempi necessari per arrivare alla riapertura definitiva.

«La firma di questo contratto rappresenta una bellissima notizia per tutta la nostra comunità. Sulla vicenda del Ponte di Pilati abbiamo concentrato energie e risorse per superare ogni ostacolo tecnico e amministrativo. Sappiamo bene quanto questa opera sia attesa dai cittadini e dai residenti della frazione – afferma il sindaco Tito Nastasi -. Oggi diamo una risposta concreta: l'impegno dell'Amministrazione non si ferma qui, continueremo a seguire passo dopo passo ogni fase del cantiere fino alla riapertura definitiva».

Dopo il progetto di fattibilità di novembre, l’esecutivo approvato a maggio, la gara e adesso la firma del contratto, la vicenda del Ponte di Pilati arriva dunque alla prova più importante: quella del cantiere. La consegna dei lavori prevista nelle prossime settimane segnerà il passaggio definitivo dalle procedure all’intervento sul campo, con un obiettivo che a Pilati attendono da anni: vedere nuovamente aperto quel ponte e ricucito il collegamento con il centro cittadino.