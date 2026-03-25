Interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei piccoli comuni. Continuità garantita a Caulonia centro storico e Cinquefrondi.
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Roma, 21 gennaio 2008 poste insegna
Poste Italiane avvia una nuova fase di interventi sul territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, con l’avvio dei lavori legati al progetto “Polis” negli uffici postali di Caulonia marina e Melicucco. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio piano nazionale volto a rafforzare la presenza dei servizi pubblici nei centri con meno di 15mila abitanti.
Gli uffici di Caulonia, in via Magna Grecia, e di Melicucco, in via Umberto Terracini, saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la qualità degli ambienti e l’accoglienza, ma soprattutto ad ampliare la gamma dei servizi disponibili per i cittadini.
Il progetto “Polis” punta infatti a trasformare gli uffici postali in veri e propri punti di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Nei due presidi sarà possibile richiedere prestazioni Inps, servizi del Ministero della Giustizia, certificati anagrafici e di stato civile, oltre al rilascio del passaporto elettronico e del codice fiscale per i neonati.
L’obiettivo è duplice: da un lato semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini, dall’altro contribuire al superamento del digital divide, rafforzando la coesione economica e sociale nei territori più piccoli.
Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane assicura comunque la continuità dei servizi. Per i cittadini di Caulonia marina sarà operativo l’ufficio postale del centro storico, in via Niutta, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
Per gli utenti di Melicucco, invece, sarà attivato uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cinquefrondi, con gli stessi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
Un intervento che si colloca nel solco delle politiche di prossimità e innovazione dei servizi, con l’obiettivo di rendere gli uffici postali sempre più centrali nella vita quotidiana delle comunità locali.