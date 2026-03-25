Poste Italiane avvia una nuova fase di interventi sul territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, con l’avvio dei lavori legati al progetto “Polis” negli uffici postali di Caulonia marina e Melicucco. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio piano nazionale volto a rafforzare la presenza dei servizi pubblici nei centri con meno di 15mila abitanti.

Gli uffici di Caulonia, in via Magna Grecia, e di Melicucco, in via Umberto Terracini, saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la qualità degli ambienti e l’accoglienza, ma soprattutto ad ampliare la gamma dei servizi disponibili per i cittadini.

Il progetto “Polis” punta infatti a trasformare gli uffici postali in veri e propri punti di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Nei due presidi sarà possibile richiedere prestazioni Inps, servizi del Ministero della Giustizia, certificati anagrafici e di stato civile, oltre al rilascio del passaporto elettronico e del codice fiscale per i neonati.

L’obiettivo è duplice: da un lato semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini, dall’altro contribuire al superamento del digital divide, rafforzando la coesione economica e sociale nei territori più piccoli.

Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane assicura comunque la continuità dei servizi. Per i cittadini di Caulonia marina sarà operativo l’ufficio postale del centro storico, in via Niutta, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Per gli utenti di Melicucco, invece, sarà attivato uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cinquefrondi, con gli stessi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Un intervento che si colloca nel solco delle politiche di prossimità e innovazione dei servizi, con l’obiettivo di rendere gli uffici postali sempre più centrali nella vita quotidiana delle comunità locali.