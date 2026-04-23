Giusy Versace è la protagonista del cortometraggio “Entretien avec Giusy Versace” realizzato dagli studenti del Liceo Tommaso Gullì di Reggio Calabria, finalista al Prix Palatine - Palatine Studio Academy 2026, che si è svolto lo scorso 15 aprile nella cornice dell'Institut Français - Centre Saint-Louis a Roma.





Il cortometraggio ha inoltre ricevuto la menzione speciale della giuria per la profondità della tematica sociale affrontata e per l'efficacia del linguaggio multimediale adottato, emergendo con forza tra oltre 60 opere in gara provenienti da licei italiani e francesi.

Conclusa la cerimonia di premiazione, gli studenti accompagnati dalla Professoressa Séverine Gurnari sono stati ricevuti ufficialmente a Palazzo Madama da Giusy Versace.

«Complimenti agli alunni, docenti e dirigenti scolastici del Liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria che hanno realizzato questo progetto. Sono onorata di averne fatto parte e felice di aver dato il mio piccolo contributo. Rivolgo un grosso In bocca al lupo a questi giovani e auguro loro di amare sempre la vita, pensare in grande, volare alto e guardare lontano. Sono certa che chi affronta la vita con coraggio e spirito di sacrificio, alla fine la vita lo premierà», così Giusy Versace.