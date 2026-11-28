L’Interact Club scolastico promuove un incontro con il procuratore Roberto Di Palma, l’avvocato Mario Santambrogio e il professor Ettore Squillaci per approfondire cyberbullismo, responsabilità individuale e giustizia riparativa

Giovedì 26 novembre il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” ha ospitato il caminetto dal titolo «Quando uno scherzo diventa reato», un’iniziativa dell’Interact Club scolastico che ha offerto agli studenti un’importante occasione di confronto su temi di particolare attualità e rilevanza educativa: la responsabilità delle proprie azioni, il rispetto della dignità altrui, il corretto utilizzo dei social network e il ruolo della giustizia minorile nella crescita dei giovani.

L’incontro, nato con l’obiettivo di promuovere una più profonda cultura della legalità e della cittadinanza attiva, ha saputo trasformarsi in un autentico momento di formazione umana prima ancora che giuridica. Attraverso esempi concreti, riflessioni e testimonianze dirette, gli studenti sono stati invitati a interrogarsi sul confine, spesso sottile, tra una leggerezza apparentemente innocua e un comportamento che può produrre conseguenze significative sul piano personale, sociale e persino penale.

Una visione che trova piena corrispondenza nell’azione della dirigente scolastica, dott.ssa Francesca Arena, che continua a promuovere con convinzione occasioni di confronto capaci di ampliare gli orizzonti culturali e civili degli studenti attraverso il dialogo diretto con esponenti delle istituzioni, del mondo professionale e della società civile. La sua attenzione verso proposte di elevato spessore educativo e culturale contribuisce a rendere la scuola un luogo in cui la formazione non si esaurisce nella trasmissione delle conoscenze, ma diventa occasione di crescita personale, senso critico e consapevolezza sociale.

Ad animare il dialogo sono stati il dott. Roberto Di Palma, procuratore capo presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, l’avvocato Mario Santambrogio e il professor Ettore Squillaci, docente di diritto penale presso l’Università Mediterranea. Grazie alle loro competenze e alle loro esperienze professionali, i relatori hanno accompagnato i ragazzi in una riflessione approfondita sui meccanismi della giustizia minorile, sulla responsabilità individuale e sull’importanza delle conseguenze delle proprie scelte quotidiane.

Particolarmente significativa è stata l’attenzione riservata ai fenomeni che interessano più da vicino il mondo giovanile, come il cyberbullismo e l’utilizzo dei social media. È emerso con chiarezza come parole, immagini e comportamenti online non siano mai privi di effetti e come il rispetto dell’altro debba rappresentare il principio guida di ogni forma di comunicazione, tanto negli spazi fisici quanto in quelli digitali.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della giustizia riparativa, illustrata come un percorso capace di valorizzare il riconoscimento del danno arrecato, la responsabilizzazione della persona e la ricostruzione delle relazioni compromesse. Una prospettiva che guarda alla giustizia non esclusivamente come sanzione, ma anche come occasione di crescita, recupero e maturazione personale.

Tra i presenti anche l’arch. Alessandra Focà, presidente del Rotary Club padrino, la cui partecipazione ha confermato il rapporto di attenzione e sostegno che il Rotary riserva da anni alle attività dell’Interact Club del Convitto e, più in generale, a percorsi educativi capaci di favorire nei giovani la maturazione di una coscienza civica responsabile e una più consapevole partecipazione alla vita della comunità.

Quando scuola, istituzioni e realtà associative dialogano con un obiettivo comune, nascono esperienze come questa, capaci di trasformare un momento di approfondimento in un’autentica opportunità di crescita: occasioni preziose per comprendere che dietro ogni scelta, anche la più apparentemente banale, esistono conseguenze, responsabilità e valori che contribuiscono a definire il rapporto con gli altri e con la comunità di appartenenza.

Le numerose domande rivolte ai relatori hanno confermato il coinvolgimento degli studenti, protagonisti di un confronto vivace e partecipato. È forse questo il risultato più significativo dell’incontro: aver favorito una riflessione autentica su temi che attraversano la quotidianità dei giovani e chiamano in causa il valore delle scelte individuali, del rispetto reciproco e della responsabilità personale.