La quinta edizione prende il via da Villa San Giovanni e attraverserà la regione fino a novembre con formazione, estetica oncologica, prevenzione, incontri e il Grace Day

Esistono percorsi che non si misurano in chilometri, ma in battiti del cuore e respiri ritrovati. Il Grace in Tour ha riacceso i suoi motori per la quinta edizione, trasformando la Calabria in una mappa di solidarietà e rinascita che mette al centro il benessere delle donne impegnate nella sfida oncologica. Il viaggio ha preso il via sotto il cielo di Villa San Giovanni, trovando casa al Neurolab Park, una realtà che ha aperto le porte con un calore che va ben oltre la semplice ospitalità professionale.

L'evento, intitolato significativamente «Radici», ha voluto esplorare l'essenza stessa dell'appartenenza attraverso un percorso sensoriale ed emozionale unico. Come sottolineato dalla presidente dell'Associazione Grace, Lidia Papisca, l'obiettivo di queste tappe è ambizioso e profondamente umano: non si tratta solo di migliorare la qualità della vita quotidiana, ma di agire sulla qualità dei pensieri delle donne, aiutandole a ritrovare una dimensione di bellezza e forza interiore che la patologia spesso tenta di oscurare. È un invito a fermarsi, ad ascoltare i propri sensi e a riscoprire quella linfa vitale che continua a scorrere nonostante le intemperie della vita.

In questo scenario, il legame tra l'Associazione Grace e Neurolab si è rivelato un pilastro fondamentale, cementato da una stima profonda e da un affetto sincero. Mariagrazia Richichi ha descritto con emozione come la donna rimanga il fulcro assoluto di ogni servizio, una «radice» che tiene unita la comunità nonostante le proprie fragilità. La Richichi ha espresso l'orgoglio di aver ospitato il primo di molti appuntamenti in un luogo dove la generosità e la professionalità di Lidia Papisca hanno permesso a una realtà locale di crescere fino a toccare vette di rilevanza nazionale.

Ma il tour è appena iniziato e promette di essere un abbraccio che avvolgerà l'intera regione fino a novembre. Dopo le prime tappe dedicate all'abitare la cura e alla riflessione, il cammino proseguirà a Reggio Calabria il 20 e 21 settembre con la formazione per i volontari, seguita da un momento dedicato all'estetica oncologica con il corso di autotrucco del 25 settembre, pensato per restituire a ogni donna il diritto di specchiarsi e riconoscersi. La speranza camminerà poi sul lungomare di Cannitello il 27 settembre con la «Passeggiata in Rosa», per poi spostarsi a Lamezia Terme con il «Cerchio delle Donne» e proseguire verso Serra San Bruno e Fuscaldo in un crescendo di incontri e prevenzione.

Il cuore pulsante di questo ottobre in rosa sarà il Grace Day del 16 ottobre presso il Consiglio Regionale della Calabria, un momento istituzionale e umano che celebrerà «il cuore invisibile della cura», prima di concludere il viaggio tra le Masterclass per professionisti del benessere e le giornate dedicate al sorriso negli ospedali del territorio. È un messaggio potente quello che Grace lancia: l’amore è l’unica forza capace di dare la vita e di far fiorire, ancora una volta, la speranza.