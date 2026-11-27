In occasione del 70° anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro (1956–2026), l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria promuove un calendario di iniziative per celebrare l’eredità culturale dello scrittore e intellettuale calabrese. La rassegna, intitolata "Radici e Orizzonti: giornate alvariane dell’Università Mediterranea", si terrà martedì 1, mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre 2026 in diversi luoghi simbolici dell’Ateneo e della città.

L'iniziativa – curata nell’ambito delle Politiche Culturali di Ateneo insieme al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGIES) – rientra nel progetto "Alvaro 70", realizzato in partenariato con la Fondazione Calabria Film Commission e la Regione Calabria (intervento cofinanziato con Fondi PAC Calabria 2014/2020).

Gli spazi di lettura: nasce “L'Angolo di Alvaro”

Tra le principali novità del programma spicca l'inaugurazione di due nuovi presidi culturali all’interno dell’Ateneo, uno al chiuso presso la Biblioteca del DiGIES e uno all’aperto presso la Cittadella Universitaria. Battezzati “L'Angolo di Alvaro”, sono pensati come luoghi aperti a tutta la cittadinanza e funzioneranno secondo la formula del bookcrossing: chiunque potrà prendere liberamente un libro, fermarsi a leggere e lasciare a sua volta un volume amato, trasformando la lettura condivisa in un gesto quotidiano di partecipazione.

Tre appuntamenti tra città, università e cinema

Accanto agli spazi permanenti, la rassegna propone tre momenti di confronto per restituire l’opera di Alvaro alla memoria collettiva sotto diverse prospettive:

In libreria: un invito alla rilettura informale per portare "Alvaro tra la gente" nel cuore del centro storico, sul Corso Garibaldi.

In università: un convegno dedicato al dialogo tra letteratura e antropologia con alcuni tra i maggiori studiosi alvariani, tra cui l'antropologo Vito Teti.

In biblioteca: un approfondimento sul rapporto tra Alvaro e il cinema, arricchito dalla visita guidata al suo studio privato custodito nella Villetta De Nava.