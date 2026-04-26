Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria ha voluto esprimere apprezzamento nel corso della visita tra gli stand e gli organizzatori, sottolineando il valore dell’iniziativa

«Il “Rally dello Stretto 2026” un evento di grande richiamo che unisce passione, territorio e partecipazione. Dal 24 al 26 aprile, Piazza Duomo si è trasformata in un punto di incontro per centinaia di appassionati delle due ruote. Un’esperienza che ha messo insieme sport, scoperta e identità territoriale. Tre giorni dedicati all'amore per le due ruote. Una manifestazione che ha visto avvicendarsi tantissime persone, tra cui centauri provenienti da tutta Italia. Faccio i complimenti ai giovani reggini che hanno organizzato l’evento per il primo anno: un percorso in sella alle moto da piazza Duomo fino al cuore dell’Aspromonte, alla scoperta di una Calabria sconosciuta».

Con queste parole, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia ha voluto esprimere apprezzamento durante la visita tra gli stand e gli organizzatori, sottolineando «il valore dell’iniziativa sia per la partecipazione registrata, sia per l'opportunità di promozione turistica e culturale per l’intero territorio. Il successo registrato lascia intravedere prospettive importanti per il futuro, con l’obiettivo di rendere il Rally dello Stretto un appuntamento fisso nel panorama nazionale degli eventi dedicati alle due ruote».