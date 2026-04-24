La voce come atto di esistenza, la scrittura come possibilità di trasformazione: venerdì 24 aprile alle ore 18:00, alla Casa delle Donne Via Trento 9, Reggio Calabria, andrà in scena “Libere Dentro”, reading che restituisce al territorio il lavoro nato all’interno della Casa Circondariale “Giuseppe Panzera”, sezione femminile Nausicaa.

L’appuntamento rientra nel progetto nazionale Due Sponde, Mille Racconti e propone una selezione di letture tratte dai testi già scritti dalle allieve del laboratorio “Libere Dentro” realizzato da Katia Colica che ha avviato un lungo percorso di scrittura e lettura ad alta voce e ha trasformato l’esperienza detentiva in materia narrativa viva, urgente, condivisibile.

Con la partecipazione della stessa Katia Colica e la collaborazione di Antonella Tassitano, Non Una Di Meno-RC che ha seguito il percorso, il reading si configura come uno spazio di restituzione pubblica in cui le parole nate in un contesto chiuso attraversano il confine simbolico del carcere per incontrare la comunità.

Non si tratta solo di una lettura, ma di una testimonianza che mette al centro la responsabilità della parola, la sua forza e la sua capacità di ridefinire identità e immaginari. L’elaborazione diventa così un coro plurale che interroga il presente, restituendo dignità e complessità a storie spesso invisibili.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione Adexo in collaborazione con La Casa delle Donne e le altre diverse realtà che ci collaborano, tutte impegnate sui temi dei diritti, della cultura e dell’inclusione sociale; confermando la vocazione del progetto a creare reti e connessioni tra mondi spesso separati.

Il progetto Due Sponde Mille Racconti fa parte dei Progetti nazionali del Bando “Ad Alta Voce” 2024 ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, Ministero della Cultura. Si sviluppa tra Calabria e Sicilia con l’obiettivo generale di promuovere la lettura coinvolgendo un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione a lettori occasionali e categorie fragili. Il progetto è realizzato dall’associazione Adexo APS con il partneriato di Comune Di Reggio Calabria, Biblioteca De Nava; Accademia Belle Arti Reggio Calabria; Nike Associazione Culturale APS; Libreria Colapesce di Messina e Associazione Culturale Itaca.

Appuntamento quindi venerdì 24 aprile 2026 ore 18:00, Casa delle Donne, Via Trento 9, Reggio Calabria per invitare il pubblico non solo ad ascoltare, ma a farsi attraversare da parole che nascono ai margini e che, proprio per questo, riescono a toccare il centro.