Via libera del Consiglio metropolitano al documento finanziario e al progetto della SSV San Roberto–Campo Calabro–Piani Aspromonte. Entrate oltre i 33 milioni e conti in equilibrio.

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato lo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025, insieme a una serie di provvedimenti strategici per il territorio, tra cui l’intervento relativo alla strada di scorrimento veloce per il completamento del collegamento tra A2, San Roberto, Campo Calabro e Piani d’Aspromonte.

La seduta, presieduta dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace con il supporto del segretario generale Umberto Nucara, si è aperta con la relazione illustrata dal consigliere delegato Giuseppe Marino.

«Il rendiconto rappresenta uno dei momenti più significativi della vita amministrativa di un ente pubblico – ha spiegato Marino – perché consente di verificare in maniera puntuale i risultati dell’azione amministrativa e la coerenza tra obiettivi programmati e risultati conseguiti». Un esercizio, quello del 2025, sviluppato «in un contesto complesso e dinamico», che ha richiesto variazioni di bilancio per adeguare la programmazione alle esigenze operative.

Dall’analisi dei dati emerge un quadro finanziario solido ed equilibrato. Le entrate tributarie superano i 33 milioni di euro, con una percentuale di realizzazione superiore al 102 per cento rispetto alle previsioni, mentre i trasferimenti correnti si attestano oltre i 58 milioni, confermando la stabilità dei flussi finanziari. Nel complesso, il grado di realizzazione delle entrate correnti raggiunge il 97,22 per cento.

Positivo anche il dato sugli equilibri di bilancio, con un saldo di competenza superiore ai 31 milioni di euro e un equilibrio complessivo che supera i 2,2 milioni, a conferma della sostenibilità finanziaria dell’Ente.

«Si certifica ancora una volta il buono stato finanziario del nostro Ente – ha evidenziato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace – e anche di un’Amministrazione che continua ad avanzare dal punto di vista operativo. È la prima volta che ad aprile si arriva all’approvazione del rendiconto: un risultato importante, frutto del lavoro di squadra».

Versace ha sottolineato come l’Ente metropolitano continui a essere presente sul territorio «non solo per le emergenze e i servizi, ma anche per la programmazione di interventi strategici», citando in particolare i settori della viabilità, dell’edilizia scolastica, del marketing territoriale e della promozione culturale.

Il rendiconto evidenzia inoltre un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 pari a oltre 141 milioni di euro, con un avanzo disponibile di circa 894 mila euro e una quota destinata agli investimenti per il 2026 pari a oltre 533 mila euro.

Tra gli altri provvedimenti approvati anche l’accordo con la Guardia di Finanza per attività di interesse comune e quello con Conpait per la realizzazione del festival del gelato «Scirubbetta».

Il documento contabile, che ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei revisori, passerà ora al vaglio della Conferenza metropolitana dei sindaci per poi tornare in Aula mercoledì 15 aprile per l’approvazione definitiva.