Il festival ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo internazionale e nazionale, tra cui l'attore Ross Mullan (Game of Thrones), l'autore Disney Marco Gervasio, storiche voci del doppiaggio italiano come Fabrizio Mazzotta e Guendalina Ward

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico l’edizione 2026 del Reggio Calabria Comics, che dal 16 al 18 ottobre ha trasformato il Castello Aragonese e Piazza Castello nella capitale della cultura pop, dei fumetti, del gaming e del cosplay.

I dati ufficiali confermano il grande impatto dell'evento: sono state circa 38 mila le presenze complessive registrate nell’arco dei tre giorni. In particolare, gli accessi monitorati all'interno della suggestiva cornice del Castello Aragonese hanno sfiorato quota 24 mila ingressi, a cui si aggiungono le presenze che hanno affollato le aree all'aperto di Piazza Castello e le attività connesse, che hanno attirato appassionati, famiglie e visitatori giunti da tutta la Calabria, dalla Sicilia e da diverse regioni d'Italia per vivere un'esperienza immersiva fatta di incontri, spettacoli, tornei ed eventi esclusivi, con la presenza degli Ufficiali e Graduati operativi del Comando Militare Regionale Calabria.

Soddisfatti gli organizzatori dell'associazione “Geo Reghium”, Domenico Condello e Giovanni Pipari, che commentano con entusiasmo i risultati di un’edizione dai grandi numeri: «Siamo davvero felici ed entusiasti per la riuscita di questa bellissima iniziativa. Vedere la città viva, ricca di entusiasmo e popolata da giovani, famiglie e appassionati di ogni età è la gratificazione più grande. Il Reggio Calabria Comics si conferma una manifestazione dal forte valore culturale, sociale e turistico per il nostro territorio».

L'organizzazione desidera rivolgere un ringraziamento speciale alle istituzioni cittadine per il supporto indispensabile: «Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco, a tutta l’ Amministrazione Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia per la disponibilità, il costante sostegno e la preziosa collaborazione. La sinergia con le istituzioni è stata fondamentale per garantire la perfetta riuscita di un evento di così grande portata e per valorizzare al meglio una cornice meravigliosa come il Castello Aragonese».

Il festival ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo internazionale e nazionale, tra cui l'attore Ross Mullan (Game of Thrones), l'autore Disney Marco Gervasio, storiche voci del doppiaggio italiano come Fabrizio Mazzotta e Guendalina Ward, oltre a un ricco palinsesto di concerti, incontri e il seguitissimo Contest Cosplay conclusivo e un cartoon party con il dj di fama nazionale, Dj Osso.

Un ringraziamento sentito è rivolto anche all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per le preziose attività dedicate, curate dal Prof. Pasquale Ferrara, illustratore e fumettista che ha firmato anche lo splendido manifesto ufficiale di questa edizione.

Un ulteriore elemento di forza di questa edizione è stato il consolidamento delle partnership nazionali: si rinnova infatti per il terzo anno consecutivo la felice e preziosa collaborazione con Poste Italiane e Filatelia, che ha arricchito l'offerta culturale con annulli postali speciali, creati in esclusiva per l’evento, come l’annullo realizzato dal Maestro Alessandro Allegra, e altre iniziative dedicate al collezionismo.

Un ringraziamento va inoltre a tutti i volontari, agli ospiti, agli espositori, ai partner e a chiunque abbia contribuito a rendere indimenticabile questo appuntamento, dando già l'arrivederci alla prossima edizione.