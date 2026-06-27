Il sindacato chiede il ripristino dei periodi di riposo, nuove assunzioni stagionali e un confronto urgente con l’azienda e il Comune per garantire il rispetto dei diritti dei dipendenti e la continuità del servizio

«Ancora una volta Ecologia Oggi, azienda che ha appaltato la gestione dei rifiuti in Reggio Calabria, ha sospeso la fruizione delle ferie dei dipendenti, peraltro non concordate con le Organizzazioni Sindacali. Siamo praticamente a luglio, ossia nel pieno delle ferie estive e con dipendenti che hanno già fatto programmi, spesso combacianti con quelli del partner, e addirittura hanno provveduto a prenotare nelle località scelte.

L’Azienda Ecologia Oggi, evidentemente, non contempla la possibilità di assunzioni temporanee per far fronte al principale periodo di assenza per ferie e trova comodo violare il diritto dei dipendenti, peraltro sancito dalla Costituzione, di usufruire del recupero psicofisico nei periodi canonici. E non intende darsi una diversa organizzazione del lavoro in periodi nei quali la Giunta Regionale prescrive di evitare di esporsi lavorando alla calura potenzialmente pericolosa, attuando, ad esempio, il lavoro notturno anche solo, intanto, nei periodi estivi, rinunciando alle prestazioni lavorative del turno pomeridiano. Un pacchetto di assunzioni, anche a termine, risolverebbe la situazione, darebbe lavoro a giovani di questa città e darebbe corpo a una delle prime iniziative del nuovo Sindaco, Piazza Pulita, riferita proprio all’esigenza di una gestione razionale e efficace dei rifiuti e, diremmo noi, anche del capitolato d’appalto del quale spesso ci si dimentica.

Il SUL chiede a Ecologia oggi di ripristinare le ferie ingiustamente sospese, di procedere alle assunzioni necessarie a coprire le esigenze produttive e di servizio nel periodo estivo e di avviare un vero confronto con tutti i sindacati presenti in Azienda prima che si decida di avviare strumenti e iniziative di lotta.

Al Sindaco cittadino chiediamo un confronto su un servizio che è stato spesso al centro delle critiche, non sempre ingiustificate, e di intervenire per garantire un fondamentale diritto, quale quello delle ferie, a cittadini dipendenti da Ecologia Oggi». Così in una nota Antonello Errante (Responsabile Ambiente Sul Calabria) e Aldo Libri (Segretario Generale SUL Calabria).