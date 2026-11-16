La Calabria è tra i protagonisti della terza stagione di Viola Come il Mare, la serie di successo in onda su Canale 5, una co-produzione RTI e Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, realizzata da Lux Vide con il sostegno della Calabria Film Commission. Al centro della narrazione torna l'amatissima protagonista Francesca Chillemi, volto simbolo della serie, affiancata dalla new entry Rodrigo Guirao Diaz, una delle principali novità di questa terza stagione.

Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la serie è stata girata per quattro settimane in alcune delle località più suggestive della Calabria, da Reggio Calabria al mare di Scilla, fino a Paola, Cetraro, Cittadella del Capo, Diamante, San Nicola Arcella e Tortora Marina. Le riprese hanno coinvolto numerosi professionisti del territorio, impiegati sia nella troupe tecnica sia nel cast artistico.

La Calabria non rappresenta soltanto una delle location della nuova stagione, ma assume un ruolo centrale nel racconto: un intero episodio, il settimo, sarà infatti ambientato a Reggio Calabria, contribuendo a valorizzarne il patrimonio paesaggistico all'interno di una delle produzioni televisive italiane di maggior successo. L’episodio andrà in onda il 25 novembre in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity.