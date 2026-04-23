Torna il grande festival del cibo di strada, vetrina delle eccellenze del Mezzogiorno e crocevia tra culture gastronomiche del Paese
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Taglio del nastro per l'edizione 2026 del Reggio Calabria Street Food Fest sul Lungomare "Italo Falcomatà" per l'evento che, edizione dopo edizione, si è guadagnata un posto fisso nell'agenda primaverile della città e nel palato dei reggini. Fino a domenica, il Lungomare si trasforma in un palcoscenico del gusto.
La manifestazione è organizzata da Eventivamente con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è affiancata da partner istituzionali e accademici di primo piano. Presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e l'assessore alle Attività produttive Alex Tripodi, e il sindaco della Città metropolitana Carmelo Versace. Tra le novità più attese, show cooking di alto profilo che vedranno protagonisti chef reggini e ospiti nazionali, tra cui lo chef stellato Michelin Nino Rossi.
«Lo Street Food sul Lungomare è uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile – ha chiarito Battaglia - un'apertura che testimonia l'attenzione istituzionale verso una manifestazione che non è più solo un festival, ma un vero e proprio asset strategico per la promozione del territorio. Lo straordinario riscontro ottenuto lo scorso anno rappresenta per noi uno stimolo importante a fare ancora meglio. Quest'anno l'offerta commerciale è sensibilmente ampliata e il palinsesto è più ricco, con show cooking di grande qualità. L'edizione 2026 potrà essere l'occasione per consolidare un format vincente e per continuare a offrire al territorio momenti di aggregazione, qualità e promozione. Crediamo fortemente che iniziative come questa siano un'opportunità fondamentale per far conoscere la bellezza della nostra città ai turisti. Il Lungomare, il panorama sullo Stretto, l'accoglienza di Reggio: tutto contribuisce a creare un'esperienza unica che lascia il segno. Reggio è pronta ad accogliere con orgoglio eventi di questo livello».
«Lo Street Food Fest – ha aggiunto Tripodi - unisce le eccellenze del nostro territorio con quelle di Messina e di altre regioni italiane come Sicilia, Abruzzo, Campania e Puglia, costruendo ponti gastronomici e culturali tra le sponde dello Stretto e il resto del Paese. L'obiettivo per il prossimo anno è ambizioso: lanciare il Festival dello Street Food del Mezzogiorno d'Italia, un evento che possa diventare punto d'attrazione per i turisti e riferimento nazionale per la cucina di strada. Rientra in una cornice strategica fortemente voluta dall'Amministrazione. Ormai è diventato patrimonio della città e, come tale, continueremo a farlo crescere. La cucina italiana, riconosciuta tra i beni immateriali dell'UNESCO, trova a Reggio Calabria un punto di riferimento internazionale».