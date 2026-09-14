Gli appuntamenti del 21 e 23 settembre renderanno omaggio a Francesco Borrello, Francesco Calabrese e Francesco Pellegrino e al carabiniere che nel 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 persone

L'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani sezione provinciale di Reggio Calabria Salvo D'Acquisto, con il concorso dell'Associazione Nazionale ex internati sezione metropolitana di Reggio Calabria e dell'Associazione Nazionale Centro XXV Aprile Confederazione Europea ex combattenti e militari, portano all'attenzione delle gentili testate lo svolgersi di due importanti eventi commemorativi che nel quadro dell'iniziativa «Settembre della Memoria» avranno luogo il 21 ed il 23 settembre prossimi.

Giorno 21 settembre, in collaborazione con le associazioni Nuova Solidarietà Odv e In Cammino Odv, presso la piazza della posta di Salice alle ore 18:00 verranno commemorati, nel quadro della giornata nazionale della memoria degli internati militari italiani, tre IMI caduti ed appartenenti alle due piccole frazioni collinari di Salice e Rosalì, i cui nomi appaiono sulle lapidi commemorative presenti in zona e sono rispettivamente Francesco Borrello classe 1922, disperso dopo la permanenza nello stalag 8C di Sagan in Polonia, Francesco Calabrese classe 1923 anch'egli disperso in luogo imprecisato e deceduto il 18 maggio 1945, Francesco Pellegrino classe 1925 deceduto il 27 aprile 1945 e sepolto nel cimitero di Zelendorf a Berlino. Parteciperanno istituzioni, associazioni combattentistiche e d'arma.

Giorno 23 settembre alle ore 18:00 presso la chiesa di San Francesco Saverio in Archi, verrà invece commemorato il venerabile medaglia d'oro al valor militare Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio che ha salvato la vita a 22 persone il 23 settembre 1943. Dopo la celebrazione eucaristica, seguirà un momento di incontro e di saluto tra le associazioni partecipanti e la comunità e che vedrà la partecipazione in qualità di oratori ufficiali del dottor Corrado Plastino, insegnante ed autore della pièce teatrale OLTRE sulla storia di Salvo D'Acquisto e del dottor Roberto Di Palma, procuratore capo presso il tribunale dei minori di Reggio Calabria.