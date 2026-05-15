Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale è rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni

Il CIOFS/FP Calabria ETS comunica l’apertura delle iscrizioni al nuovo percorso gratuito di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di “Operatore della Ristorazione”, un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Calabria nell’ambito del programma Coesione Italia 2021-2027.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio un’opportunità concreta di crescita personale e professionale, attraverso l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, comparto che continua a registrare una forte domanda di personale qualificato.

Il corso è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, in possesso di licenza media, che intendano intraprendere un percorso dinamico e orientato al mondo del food per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il programma formativo prevede il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo e combina attività teoriche con esperienze pratiche, grazie alla presenza di docenti specializzati e chef professionisti che accompagneranno gli allievi durante tutto il percorso di “cuoco”.

Particolare attenzione sarà dedicata all’inserimento lavorativo degli studenti attraverso attività laboratoriali e stage in azienda, pensati per favorire un contatto diretto con il mondo del lavoro. A sostegno della partecipazione degli iscritti, il progetto prevede inoltre un incentivo economico calcolato sulle ore di presenza effettiva e il rimborso delle spese di trasporto. Ogni partecipante riceverà anche un kit comprensivo di uniforme personalizzata.

Le attività didattiche si svolgeranno a Reggio Calabria presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, in Via Maria Ausiliatrice 3. Le iscrizioni sono già aperte e gli interessati possono richiedere maggiori informazioni o presentare la propria candidatura contattando i numeri 3386039264 e 3491130593.

Per ulteriori approfondimenti sull’offerta formativa del CIOFS/FP Calabria è possibile visitare il sito www.ciofsfpcalabria.it e i relativi canali social.